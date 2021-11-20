https://ria.ru/20211120/kongo-1759964697.html

Клан экс-президента Конго обвинили в хищении госсредств

Клан экс-президента Конго обвинили в хищении госсредств - РИА Новости, 20.11.2021

Клан экс-президента Конго обвинили в хищении госсредств

Члены семьи и приближенные экс-президента Конго Жозефа Кабилы через частный банк вывели 138 миллионов долларов государственных средств, передает агентство... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T15:59

2021-11-20T15:59

2021-11-20T15:59

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республика конго

африка

киншаса (город)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Члены семьи и приближенные экс-президента Конго Жозефа Кабилы через частный банк вывели 138 миллионов долларов государственных средств, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы расследования журналистов.Согласно агентству, расследование под названием "Ограбление Конго" было проведено международной сетью European Investigative Collaborations и рядом НПО, в том числе Платформой по защите информаторов в Африке (PPLAAF), результаты были предоставлены СМИ для публикации. В рамках расследования, которое длилось полгода, журналисты проанализировали 3,5 миллиона внутренних документов частного банка BGFI, который использовался "для разграбления государственных сред и природных ресурсов ДР Конго в целях обогащения ближайшего окружения бывшего президента Кабилы". Среди документов значатся банковские выписки, электронные письма, контракты, счета, информация о банковских операциях.Согласно результатам расследования, которые Блумбрег получил в распоряжение, отделение банка BGFI в столице Конго Киншасе было открыто в 2010 году, его совладельцем стала сестра Кабилы Глория Мтею, а руководителем - сводный брат Франсис Селемани Мтвале. Согласно документам, за 6 лет более 80 миллионов долларов было снято со счетов банка группой компаний, находящихся под контролем Селемани, при этом один человек снял более 50 миллионов долларов.Утечка информации из банка, которую журналисты называют крупнейшей в Африке, показывает, что государственные средства при переводе через банк напрямую шли в компании, принадлежащие семье Кабилы и его ближайшим сторонникам. Так, центральный банк Конго отправил 94,5 миллионов долларов на счета компаний. Еще десятки миллионов долларов поступили от других государственных учреждений, в том числе 20 миллионов от национальной горнодобывающей компании Gecamines. Согласно данным расследования, эти же фирмы получили еще 72 миллиона долларов из неизвестных источников с помощью банка BGFI. Кроме того, банк использовали китайские владельцы медных и кобальтовых рудников в Конго для перевода миллионов долларов частным лицам, напрямую связанным с семьей бывшего президента.Как пишет Блумберг, в 2018 году аудит деятельности банка выявил, что более 30 клиентов были связаны с высшим руководством банка и семьей экс-президента, а некоторые финансовые операции были признаны мошенническими. На фоне этого Селемани был снят с должности.Как отмечает агентство, результаты расследования еще будут публиковаться в течение ближайших недель в 19 СМИ и на сайтах пяти НПО.

https://ria.ru/20211004/ofshory-1752949819.html

https://ria.ru/20161223/1484477443.html

республика конго

африка

киншаса (город)

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в мире, республика конго, африка, киншаса (город)