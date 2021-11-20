https://ria.ru/20211120/konflikt-1759970391.html

Названы главные "пороховые бочки" Европы, в которых начнется война

Названы три "пороховые бочки" Европы, где может вспыхнуть большая война - РИА Новости, 20.11.2021

Названы главные "пороховые бочки" Европы, в которых начнется война

Обозреватель газеты Ouest-France Фабьен Казенав перечислил регионы Европы, в которых может начаться большая война. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T16:49

2021-11-20T16:49

2021-11-20T16:49

в мире

украина

белоруссия

босния и герцеговина

польша

евросоюз

донбасс

россия

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Обозреватель газеты Ouest-France Фабьен Казенав перечислил регионы Европы, в которых может начаться большая война.Как пишет автор, в последние недели в Евросоюзе возросли опасения того, что на пороге континента вспыхнет вооруженный конфликт. По его мнению, ситуация в регионе накаляется из-за скопления тысяч беженцев из Иракского Курдистана на границе Польши и Белоруссии. Варшава не пускает переселенцев с Ближнего Востока на территорию ЕС: она развернула на восточных рубежах около 15 тысяч военных для поддержки пограничников и полиции.Обе стороны обвиняют друг друга в миграционном кризисе, отметил колумнист. Радикализация участников противостояния может привести к случайному инциденту с польским, литовским, латышским или белорусским военным, предположил Казенав.Обозреватель убежден, что еще одна точка сильного напряжения на карте Европы — это граница между Россией и Украиной. В случае войны в Донбассе Москва может заступиться за ДНР и ЛНР. При "катастрофичном" для Киева сценарии российская армия создаст буферную зону не только для защиты Донецка и Луганска, но и для безопасности Крыма: она протянется до Одессы и Транснистрии, говорится в статье.Опасения возникают и по поводу возможной гражданской войны в Боснии и Герцеговине (БиГ). В 1995 году кровопролитию положили конец Дейтонские соглашения, разделившие государство на Федерацию БиГ и Республику Сербскую. Однако эту хрупкую конструкцию могут нарушить националистические настроения разных частей страны, подытожил журналист.

https://ria.ru/20211119/spetsnaz-1759849079.html

https://ria.ru/20211113/katastrofa-1758941987.html

украина

белоруссия

босния и герцеговина

польша

донбасс

россия

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в мире, украина, белоруссия, босния и герцеговина, польша, евросоюз, донбасс, россия