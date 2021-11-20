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"Нечем дышать": последнее послание беременной, умершей от коронавируса
"Нечем дышать": раскрыта переписка беременной девушки, умершей от COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021
"Нечем дышать": последнее послание беременной, умершей от коронавируса
Перед смертью от COVID-19 20-летняя беременная украинка рассказала о халатном отношении врачей и острой нехватке кислорода в больнице, сообщает "Обозреватель"... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T06:16
2021-11-20T06:16
2021-11-20T10:25
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украина
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Перед смертью от COVID-19 20-летняя беременная украинка рассказала о халатном отношении врачей и острой нехватке кислорода в больнице, сообщает "Обозреватель". Переписку с ней опубликовала на своей странице в Facebook мать умершей.Инцидент произошел в городе Дубно, Ровенская область.Елена Боровец рассказывала матери, что жаловалась медперсоналу на нехватку кислорода, но в ответ ей угрожали переводом в другую больницу."Сейчас я уже в палате не одна, когда та (очевидно, другая пациентка — Прим. ред.) дышит, то у меня мало кислорода. Короче, дурдом. Я уже с ними тут ругалась, говорю, что мне нечем дышать. Пришла заведующая, говорит: поедете отсюда в другую больницу, если будете возмущаться", — говорится в переписке.Умершая также жаловалась, что в клинике быстро заканчивается кислород.Елена Боровец находилась на седьмом месяце беременности, спасти ее ребенка также не удалось.У девушки, как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на главного врача роддома, было хроническое заболевание – бронхиальная астма. По данным издания, семейный врач не давал девушке направление на ПЦР-тест.В последние несколько недель в стране фиксируются рекорды по суточному приросту заболеваемости и летальным исходам от COVID-19. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Украина находится на пике волны коронавируса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, коронавирус covid-19
06:16 20.11.2021 (обновлено: 10:25 20.11.2021)
"Нечем дышать": раскрыта переписка беременной девушки, умершей от COVID-19
На Украине от COVID-19 умерла беременная девушка, жаловавшаяся на нехватку кислорода
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Перед смертью от COVID-19
20-летняя беременная украинка рассказала о халатном отношении врачей и острой нехватке кислорода в больнице, сообщает "Обозреватель"
. Переписку с ней опубликовала на своей странице в Facebook
мать умершей.
Инцидент произошел в городе Дубно, Ровенская область.
Елена Боровец рассказывала матери, что жаловалась медперсоналу на нехватку кислорода, но в ответ ей угрожали переводом в другую больницу.
"Сейчас я уже в палате не одна, когда та (очевидно, другая пациентка — Прим. ред.) дышит, то у меня мало кислорода. Короче, дурдом. Я уже с ними тут ругалась, говорю, что мне нечем дышать. Пришла заведующая, говорит: поедете отсюда в другую больницу, если будете возмущаться", — говорится в переписке.
Умершая также жаловалась, что в клинике быстро заканчивается кислород.
"Даже если и лечь спать, то я просыпаюсь от того, что задыхаюсь…", — говорила она.
Елена Боровец находилась на седьмом месяце беременности, спасти ее ребенка также не удалось.
У девушки, как сообщает "Обозреватель"
со ссылкой на главного врача роддома, было хроническое заболевание – бронхиальная астма. По данным издания, семейный врач не давал девушке направление на ПЦР-тест.
В последние несколько недель в стране фиксируются рекорды по суточному приросту заболеваемости и летальным исходам от COVID-19. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Украина
находится на пике волны коронавируса.