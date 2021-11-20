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"Нечем дышать": последнее послание беременной, умершей от коронавируса

"Нечем дышать": раскрыта переписка беременной девушки, умершей от COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021

"Нечем дышать": последнее послание беременной, умершей от коронавируса

Перед смертью от COVID-19 20-летняя беременная украинка рассказала о халатном отношении врачей и острой нехватке кислорода в больнице, сообщает "Обозреватель"... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T06:16

2021-11-20T06:16

2021-11-20T10:25

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украина

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Перед смертью от COVID-19 20-летняя беременная украинка рассказала о халатном отношении врачей и острой нехватке кислорода в больнице, сообщает "Обозреватель". Переписку с ней опубликовала на своей странице в Facebook мать умершей.Инцидент произошел в городе Дубно, Ровенская область.Елена Боровец рассказывала матери, что жаловалась медперсоналу на нехватку кислорода, но в ответ ей угрожали переводом в другую больницу."Сейчас я уже в палате не одна, когда та (очевидно, другая пациентка — Прим. ред.) дышит, то у меня мало кислорода. Короче, дурдом. Я уже с ними тут ругалась, говорю, что мне нечем дышать. Пришла заведующая, говорит: поедете отсюда в другую больницу, если будете возмущаться", — говорится в переписке.Умершая также жаловалась, что в клинике быстро заканчивается кислород.Елена Боровец находилась на седьмом месяце беременности, спасти ее ребенка также не удалось.У девушки, как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на главного врача роддома, было хроническое заболевание – бронхиальная астма. По данным издания, семейный врач не давал девушке направление на ПЦР-тест.В последние несколько недель в стране фиксируются рекорды по суточному приросту заболеваемости и летальным исходам от COVID-19. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Украина находится на пике волны коронавируса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, коронавирус covid-19