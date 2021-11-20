https://ria.ru/20211120/kirill-1759943792.html

Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира - РИА Новости, 20.11.2021

Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

Россия на сегодняшний день является лидером свободного мира, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T11:56

2021-11-20T11:56

2021-11-20T11:56

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

религия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия на сегодняшний день является лидером свободного мира, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Предстоятель Русской православной церкви отметил, что Россия свободна от влияний извне, страна развивается своим собственным путем, и это может служить примером для других."Хотя у нас много проблем, но эти проблемы решаемы. У нас нет сейчас никакой острой темы, вокруг которой сталкивались бы общественные интересы и разворачивались глубинные, непримиримые противоречия. Считаю, что это милость Божия. А существующее разномыслие — нормальное разномыслие, не разрушающее основы человеческой жизни, государственного бытия, духовной жизни, — создает почву для творческого столкновения мнений, в результате которого могут появиться новые идеи, новые проекты, направленные на дальнейшее развитие нашего Отечества", - сказал патриарх.Патриарх Московский и веся Руси Кирилл отмечает 20 ноября свой 75-летний юбилей.

https://ria.ru/20211120/patriarkh-1759585192.html

россия

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2021

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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, религия