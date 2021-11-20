Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира
Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира в день своего 75-летия
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии открытия храма Александра Невского на площади Павших Борцов в Волгограде
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия на сегодняшний день является лидером свободного мира, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Россия - лидер свободного мира. Мы действительно свободная страна. Это реальный факт. Представляю, какая будет реакция с разных сторон на эти мои слова, но я могу доказать, что Россия сегодня — действительно лидер свободного мира", - сказал в субботу патриарх в интервью телеканалу "Россия 1".
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что Россия свободна от влияний извне, страна развивается своим собственным путем, и это может служить примером для других.
"Хотя у нас много проблем, но эти проблемы решаемы. У нас нет сейчас никакой острой темы, вокруг которой сталкивались бы общественные интересы и разворачивались глубинные, непримиримые противоречия. Считаю, что это милость Божия. А существующее разномыслие — нормальное разномыслие, не разрушающее основы человеческой жизни, государственного бытия, духовной жизни, — создает почву для творческого столкновения мнений, в результате которого могут появиться новые идеи, новые проекты, направленные на дальнейшее развитие нашего Отечества", - сказал патриарх.
Патриарх Московский и веся Руси Кирилл отмечает 20 ноября свой 75-летний юбилей.