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Религия
https://ria.ru/20211120/kirill-1759943792.html
Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира
Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира - РИА Новости, 20.11.2021
Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира
Россия на сегодняшний день является лидером свободного мира, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:56
2021-11-20T11:56
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
религия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия на сегодняшний день является лидером свободного мира, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Предстоятель Русской православной церкви отметил, что Россия свободна от влияний извне, страна развивается своим собственным путем, и это может служить примером для других."Хотя у нас много проблем, но эти проблемы решаемы. У нас нет сейчас никакой острой темы, вокруг которой сталкивались бы общественные интересы и разворачивались глубинные, непримиримые противоречия. Считаю, что это милость Божия. А существующее разномыслие — нормальное разномыслие, не разрушающее основы человеческой жизни, государственного бытия, духовной жизни, — создает почву для творческого столкновения мнений, в результате которого могут появиться новые идеи, новые проекты, направленные на дальнейшее развитие нашего Отечества", - сказал патриарх.Патриарх Московский и веся Руси Кирилл отмечает 20 ноября свой 75-летний юбилей.
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, религия
11:56 20.11.2021
 
Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира в день своего 75-летия

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии открытия храма Александра Невского на площади Павших Борцов в Волгограде
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии открытия храма Александра Невского на площади Павших Борцов в Волгограде - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия на сегодняшний день является лидером свободного мира, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Россия - лидер свободного мира. Мы действительно свободная страна. Это реальный факт. Представляю, какая будет реакция с разных сторон на эти мои слова, но я могу доказать, что Россия сегодня — действительно лидер свободного мира", - сказал в субботу патриарх в интервью телеканалу "Россия 1".

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что Россия свободна от влияний извне, страна развивается своим собственным путем, и это может служить примером для других.
"Хотя у нас много проблем, но эти проблемы решаемы. У нас нет сейчас никакой острой темы, вокруг которой сталкивались бы общественные интересы и разворачивались глубинные, непримиримые противоречия. Считаю, что это милость Божия. А существующее разномыслие — нормальное разномыслие, не разрушающее основы человеческой жизни, государственного бытия, духовной жизни, — создает почву для творческого столкновения мнений, в результате которого могут появиться новые идеи, новые проекты, направленные на дальнейшее развитие нашего Отечества", - сказал патриарх.
Патриарх Московский и веся Руси Кирилл отмечает 20 ноября свой 75-летний юбилей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время совершения Божественной литургии и чина освящения святого мира в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
00:33
Биография Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
 
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