https://ria.ru/20211120/kashel-1759921433.html

У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель

У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель - РИА Новости, 20.11.2021

У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель

У президента США Джо Байдена усилился кашель, ухудшилась походка, его лечат от мерцательной аритмии, сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор после РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T01:29

2021-11-20T01:29

2021-11-20T07:35

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. У президента США Джо Байдена усилился кашель, ухудшилась походка, его лечат от мерцательной аритмии, сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор после медобсдедования, проведенного в пятницу.Белый дом в пятницу распространил меморандум О'Коннора, из которого следует, что Байден остается "активным 78-летним мужчиной"."Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений", - отметил врач.При этом он констатировал, что Байден стал чаще "прочищать горло". Врач заявил, что наблюдал у пациента этот симптом очень давно, но теперь он участился.Также О'Коннор сообщил, что у Байдена по сравнению с прошлым годом стала "ощутимо более негибкой" походка.Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног. Его обследовали на наличие рака толстого кишечника и кожи, у президента также проверили зубы и зрение.Говоря о походке Байдена, врач напомнил, что у того в прошлом были спортивные и иные ортопедические травмы, около года назад он получил перелом стопы. Медики на данный момент считают, что речь идет о дегенеративном артрите позвоночника и спондилезе — постепенном изнашивании позвонков с возрастом.В ходе обследования президенту сделали гастроскопию и колоноскопию. На время плановой процедуры он в соответствии с Конституцией передал полномочия вице-президенту Камале Харрис.Байдену в субботу исполняется 79 лет, он наиболее пожилой в истории действующий президент США.

https://ria.ru/20211120/vrach-1759921319.html

https://ria.ru/20211119/medosmotr-1759916751.html

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в мире, сша, джо байден