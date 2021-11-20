https://ria.ru/20211120/kashel-1759921433.html
У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель - РИА Новости, 20.11.2021
У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
У президента США Джо Байдена усилился кашель, ухудшилась походка, его лечат от мерцательной аритмии, сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор после РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T01:29
2021-11-20T01:29
2021-11-20T07:35
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. У президента США Джо Байдена усилился кашель, ухудшилась походка, его лечат от мерцательной аритмии, сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор после медобсдедования, проведенного в пятницу.Белый дом в пятницу распространил меморандум О'Коннора, из которого следует, что Байден остается "активным 78-летним мужчиной"."Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений", - отметил врач.При этом он констатировал, что Байден стал чаще "прочищать горло". Врач заявил, что наблюдал у пациента этот симптом очень давно, но теперь он участился.Также О'Коннор сообщил, что у Байдена по сравнению с прошлым годом стала "ощутимо более негибкой" походка.Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног. Его обследовали на наличие рака толстого кишечника и кожи, у президента также проверили зубы и зрение.Говоря о походке Байдена, врач напомнил, что у того в прошлом были спортивные и иные ортопедические травмы, около года назад он получил перелом стопы. Медики на данный момент считают, что речь идет о дегенеративном артрите позвоночника и спондилезе — постепенном изнашивании позвонков с возрастом.В ходе обследования президенту сделали гастроскопию и колоноскопию. На время плановой процедуры он в соответствии с Конституцией передал полномочия вице-президенту Камале Харрис.Байдену в субботу исполняется 79 лет, он наиболее пожилой в истории действующий президент США.
https://ria.ru/20211120/vrach-1759921319.html
https://ria.ru/20211119/medosmotr-1759916751.html
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в мире, сша, джо байден
01:29 20.11.2021 (обновлено: 07:35 20.11.2021)
У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
Личный врач Байдена О'Коннор заявил, что у президента ухудшилась походка и усилился кашель
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости.
У президента США Джо Байдена
усилился кашель, ухудшилась походка, его лечат от мерцательной аритмии, сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор после медобсдедования, проведенного в пятницу.
Белый дом в пятницу распространил меморандум О'Коннора, из которого следует, что Байден остается "активным 78-летним мужчиной".
"Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений", - отметил врач.
При этом он констатировал, что Байден стал чаще "прочищать горло". Врач заявил, что наблюдал у пациента этот симптом очень давно, но теперь он участился.
"Данный симптом явно присутствует и требует более детального исследования", - уточнил врач.
Также О'Коннор сообщил, что у Байдена по сравнению с прошлым годом стала "ощутимо более негибкой" походка.
Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног. Его обследовали на наличие рака толстого кишечника и кожи, у президента также проверили зубы и зрение.
Говоря о походке Байдена, врач напомнил, что у того в прошлом были спортивные и иные ортопедические травмы, около года назад он получил перелом стопы. Медики на данный момент считают, что речь идет о дегенеративном артрите позвоночника и спондилезе — постепенном изнашивании позвонков с возрастом.
В ходе обследования президенту сделали гастроскопию и колоноскопию. На время плановой процедуры он в соответствии с Конституцией передал полномочия вице-президенту Камале Харрис.
Байдену в субботу исполняется 79 лет, он наиболее пожилой в истории действующий президент США.