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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211120/karantin-1760009590.html
Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине - РИА Новости, 20.11.2021
Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, получивший положительный результат теста на коронавирус, рассказал, что чувствует себя хорошо, симптомов... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T23:49
2021-11-20T23:49
распространение коронавируса
общество
калининградская область
москва
здоровье - общество
антон алиханов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КАЛИНИНГРАД, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, получивший положительный результат теста на коронавирус, рассказал, что чувствует себя хорошо, симптомов практически нет.Как сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона, Алиханов получил положительный результат ПЦР-теста перед командировкой в Москву, он изолировался в рабочем кабинете."Сейчас все нормально, температуры нет, чувствую себя хорошо", - рассказал губернатор во время прямого эфира в Instagram.Он уточнил, что остается на изоляции в рабочем кабинете. "Симптомов практически никаких нет", - добавил он.
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общество, калининградская область, москва, здоровье - общество, антон алиханов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
23:49 20.11.2021
 
Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине

Калининградский губернатор Алиханов, заболевший COVID-19, сообщил о хорошем самочувствии

© Фото : Пресс-служба губернатора Калининградской областиГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, получивший положительный результат теста на коронавирус, рассказал, что чувствует себя хорошо, симптомов практически нет.
Как сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона, Алиханов получил положительный результат ПЦР-теста перед командировкой в Москву, он изолировался в рабочем кабинете.
"Сейчас все нормально, температуры нет, чувствую себя хорошо", - рассказал губернатор во время прямого эфира в Instagram.
Он уточнил, что остается на изоляции в рабочем кабинете. "Симптомов практически никаких нет", - добавил он.
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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