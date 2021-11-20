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Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине - РИА Новости, 20.11.2021
Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, получивший положительный результат теста на коронавирус, рассказал, что чувствует себя хорошо, симптомов... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T23:49
2021-11-20T23:49
2021-11-20T23:49
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КАЛИНИНГРАД, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, получивший положительный результат теста на коронавирус, рассказал, что чувствует себя хорошо, симптомов практически нет.Как сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона, Алиханов получил положительный результат ПЦР-теста перед командировкой в Москву, он изолировался в рабочем кабинете."Сейчас все нормально, температуры нет, чувствую себя хорошо", - рассказал губернатор во время прямого эфира в Instagram.Он уточнил, что остается на изоляции в рабочем кабинете. "Симптомов практически никаких нет", - добавил он.
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Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
Калининградский губернатор Алиханов, заболевший COVID-19, сообщил о хорошем самочувствии