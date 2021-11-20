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Мурашко обсудил с израильской делегацией возобновление взаимных поездок
Мурашко обсудил с израильской делегацией возобновление взаимных поездок - РИА Новости, 20.11.2021
Мурашко обсудил с израильской делегацией возобновление взаимных поездок
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с делегацией Израиля вопросы восстановления взаимных поездок граждан двух стран, поддержал создание рабочей группы по... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:09
2021-11-20T13:22
распространение коронавируса
в мире
израиль
михаил мурашко
новости - туризм
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с делегацией Израиля вопросы восстановления взаимных поездок граждан двух стран, поддержал создание рабочей группы по взаимному признанию сертификатов о вакцинации между РФ и Израилем, сообщили в пресс-службе российского министерства."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко встретился с правительственной делегацией Государства Израиль, которую возглавил министр туризма страны Йоэль Развозов. Главной темой для обсуждения стало создание условий для возобновления взаимных поездок между Россией и Израилем, что является непростой задачей в условиях пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.Как напомнили в Минздраве, в настоящее время въезд в Израиль с туристической целью запрещен для граждан всех стран мира."Михаил Мурашко поддержал создание рабочей группы по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Израилем, которое обсуждалось в ходе недавнего видеозвонка с министром здравоохранения Ницаном Горовицем", — добавили в министерстве.Глава Минздрава РФ сообщил, что в стране собран огромный массив данных по каждому случаю заболевания COVID-19, а также создан регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции. Он также отметил, что доступ к данным и электронным сертификатам осуществляется через портал госуслуг с применением QR-кода, поэтому вопрос подтверждения факта вакцинации и повторной вакцинации реализован в полной мере.Глава штаба по COVID-19 Израиля Салман Зарки на встрече отметил, что "в настоящее время по прилету в Израиль в аэропорту иностранцы, имеющие сертификат вакцинации и основания для въезда в страну, сдают анализ крови для выполнения серологического теста на антитела".По мнению российской стороны, процедуры тестирования по прилету можно было бы избежать в случае признания результатов серологического теста из российской лаборатории.Мурашко и Развозов договорились продолжить обсуждение конкретных условий для выполнения взаимных поездок россиян и израильтян и других вопросы взаимного сотрудничества двух стран, добавили в министерстве.
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в мире, израиль, михаил мурашко, новости - туризм, россия
13:09 20.11.2021 (обновлено: 13:22 20.11.2021)
 
Мурашко обсудил с израильской делегацией возобновление взаимных поездок

Мурашко обсудил с израильской делегацией возобновление взаимных поездок между странами

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с делегацией Израиля вопросы восстановления взаимных поездок граждан двух стран, поддержал создание рабочей группы по взаимному признанию сертификатов о вакцинации между РФ и Израилем, сообщили в пресс-службе российского министерства.
"Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко встретился с правительственной делегацией Государства Израиль, которую возглавил министр туризма страны Йоэль Развозов. Главной темой для обсуждения стало создание условий для возобновления взаимных поездок между Россией и Израилем, что является непростой задачей в условиях пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Как напомнили в Минздраве, в настоящее время въезд в Израиль с туристической целью запрещен для граждан всех стран мира.
"Михаил Мурашко поддержал создание рабочей группы по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Израилем, которое обсуждалось в ходе недавнего видеозвонка с министром здравоохранения Ницаном Горовицем", — добавили в министерстве.
Глава Минздрава РФ сообщил, что в стране собран огромный массив данных по каждому случаю заболевания COVID-19, а также создан регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции. Он также отметил, что доступ к данным и электронным сертификатам осуществляется через портал госуслуг с применением QR-кода, поэтому вопрос подтверждения факта вакцинации и повторной вакцинации реализован в полной мере.
Глава штаба по COVID-19 Израиля Салман Зарки на встрече отметил, что "в настоящее время по прилету в Израиль в аэропорту иностранцы, имеющие сертификат вакцинации и основания для въезда в страну, сдают анализ крови для выполнения серологического теста на антитела".
По мнению российской стороны, процедуры тестирования по прилету можно было бы избежать в случае признания результатов серологического теста из российской лаборатории.
Мурашко и Развозов договорились продолжить обсуждение конкретных условий для выполнения взаимных поездок россиян и израильтян и других вопросы взаимного сотрудничества двух стран, добавили в министерстве.
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