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Шеф Пентагона назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США
Шеф Пентагона назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США - РИА Новости, 20.11.2021
Шеф Пентагона назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США
Министр обороны США Ллойд Остин назвал ширящееся использование иранских ударных беспилотников постоянной угрозой для американских сил на Ближнем Востоке и... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:42
2021-11-20T10:09
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
ближний восток
исламское государство
ллойд остин
россия
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин назвал ширящееся использование иранских ударных беспилотников постоянной угрозой для американских сил на Ближнем Востоке и помехой в борьбе с терроризмом."Распространение Ираном беспилотных летательных аппаратов-камикадзе представляет собой постоянную угрозу для американских войск и помехой в борьбе против ИГИЛ*. Как мы видим в Ираке, Саудовской Аравии и других странах региона, многие наши партнеры каждый день сталкиваются с той же опасностью", - сказал он на конференции в Бахрейне.Шеф Пентагона пообещал помощь союзникам в борьбе с налетами дронов."Мы существенно нарастили возможности Саудовской Аравии защищать себя. Саудовские сухопутные и военно-воздушные силы сейчас перехватывают 90% беспилотников и ракет, летящих из Йемена. Мы работаем над тем, чтобы довести процент до 100", - сказал Остин.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20211120/irak-1759934768.html
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в мире, сша, иран, министерство обороны сша, ближний восток, исламское государство, ллойд остин, россия
09:42 20.11.2021 (обновлено: 10:09 20.11.2021)
 
Шеф Пентагона назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США

Шеф Пентагона назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США на Ближнем Востоке

© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza AlaeiЗапуск иранского беспилотника Karrar
Запуск иранского беспилотника Karrar - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин назвал ширящееся использование иранских ударных беспилотников постоянной угрозой для американских сил на Ближнем Востоке и помехой в борьбе с терроризмом.
"Распространение Ираном беспилотных летательных аппаратов-камикадзе представляет собой постоянную угрозу для американских войск и помехой в борьбе против ИГИЛ*. Как мы видим в Ираке, Саудовской Аравии и других странах региона, многие наши партнеры каждый день сталкиваются с той же опасностью", - сказал он на конференции в Бахрейне.
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
10:03
Глава Пентагона пообещал не допустить возрождения ИГ* в Ираке
Шеф Пентагона пообещал помощь союзникам в борьбе с налетами дронов.
"Мы существенно нарастили возможности Саудовской Аравии защищать себя. Саудовские сухопутные и военно-воздушные силы сейчас перехватывают 90% беспилотников и ракет, летящих из Йемена. Мы работаем над тем, чтобы довести процент до 100", - сказал Остин.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
09:36
США могут нарастить присутствие на Ближнем Востоке, заявил Пентагон
 
В миреСШАИранМинистерство обороны СШАБлижний ВостокИсламское государствоЛлойд ОстинРоссия
 
 
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