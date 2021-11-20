https://ria.ru/20211120/iran-1759933261.html

Шеф Пентагона назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США

Шеф Пентагона назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США - РИА Новости, 20.11.2021

Шеф Пентагона назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США

Министр обороны США Ллойд Остин назвал ширящееся использование иранских ударных беспилотников постоянной угрозой для американских сил на Ближнем Востоке и... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T09:42

2021-11-20T09:42

2021-11-20T10:09

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин назвал ширящееся использование иранских ударных беспилотников постоянной угрозой для американских сил на Ближнем Востоке и помехой в борьбе с терроризмом."Распространение Ираном беспилотных летательных аппаратов-камикадзе представляет собой постоянную угрозу для американских войск и помехой в борьбе против ИГИЛ*. Как мы видим в Ираке, Саудовской Аравии и других странах региона, многие наши партнеры каждый день сталкиваются с той же опасностью", - сказал он на конференции в Бахрейне.Шеф Пентагона пообещал помощь союзникам в борьбе с налетами дронов."Мы существенно нарастили возможности Саудовской Аравии защищать себя. Саудовские сухопутные и военно-воздушные силы сейчас перехватывают 90% беспилотников и ракет, летящих из Йемена. Мы работаем над тем, чтобы довести процент до 100", - сказал Остин.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20211120/irak-1759934768.html

https://ria.ru/20211120/ostin-1759932700.html

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в мире, сша, иран, министерство обороны сша, ближний восток, исламское государство, ллойд остин, россия