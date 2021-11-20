https://ria.ru/20211120/iran-1759933261.html
Шеф Пентагона назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США
Шеф Пентагона назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США - РИА Новости, 20.11.2021
Шеф Пентагона назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США
Министр обороны США Ллойд Остин назвал ширящееся использование иранских ударных беспилотников постоянной угрозой для американских сил на Ближнем Востоке и... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:42
2021-11-20T09:42
2021-11-20T10:09
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
ближний восток
исламское государство
ллойд остин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149496/54/1494965448_1:0:2549:1433_1920x0_80_0_0_8d7b2b62e5cd7d38b9962b41fa053bda.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин назвал ширящееся использование иранских ударных беспилотников постоянной угрозой для американских сил на Ближнем Востоке и помехой в борьбе с терроризмом."Распространение Ираном беспилотных летательных аппаратов-камикадзе представляет собой постоянную угрозу для американских войск и помехой в борьбе против ИГИЛ*. Как мы видим в Ираке, Саудовской Аравии и других странах региона, многие наши партнеры каждый день сталкиваются с той же опасностью", - сказал он на конференции в Бахрейне.Шеф Пентагона пообещал помощь союзникам в борьбе с налетами дронов."Мы существенно нарастили возможности Саудовской Аравии защищать себя. Саудовские сухопутные и военно-воздушные силы сейчас перехватывают 90% беспилотников и ракет, летящих из Йемена. Мы работаем над тем, чтобы довести процент до 100", - сказал Остин.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20211120/irak-1759934768.html
https://ria.ru/20211120/ostin-1759932700.html
сша
иран
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149496/54/1494965448_320:0:2231:1433_1920x0_80_0_0_3f398206437accd455e1032573e2f2c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, министерство обороны сша, ближний восток, исламское государство, ллойд остин, россия
09:42 20.11.2021 (обновлено: 10:09 20.11.2021)
Шеф Пентагона назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США
Шеф Пентагона назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США на Ближнем Востоке