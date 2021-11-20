Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/iran-1759933009.html
Шеф Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки
Шеф Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки - РИА Новости, 20.11.2021
Шеф Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки
США и их союзники возвращаются в Вену для переговоров с Ираном по возвращению к СВПД добросовестно, однако действия Тегерана последних месяцев не были... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:40
2021-11-20T09:56
в мире
сша
иран
тегеран (город)
министерство обороны сша
ллойд остин
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c6db62589413bc33ab69e4081aa25f0.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США и их союзники возвращаются в Вену для переговоров с Ираном по возвращению к СВПД добросовестно, однако действия Тегерана последних месяцев не были обнадеживающими, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин."На следующей неделе команда иранских переговорщиков должна вернуться в Вену для возобновления переговоров по обоюдному возвращению к выполнению СВПД. Мы и наши партнеры вернемся к этому диалогу добросовестно", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".Вместе с тем, он подчеркнул, что действия Ирана в последние месяцы "не были обнадеживающими, особенно в контексте развития им своей ядерной программы".Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил, что США готовы рассмотреть альтернативные пути решения иранской ядерной угрозы, если дипломатия не сработает.Остин при этом выразил уверенность в возможности быстро восстановить ядерную сделку, если Иран вернется на переговоры в Вене с "конструктивными позициями".
https://ria.ru/20211117/iran-1759557192.html
https://ria.ru/20211117/iran-1759504095.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f082059a28514cf867c0fb38591369e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), министерство обороны сша, ллойд остин, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
09:40 20.11.2021 (обновлено: 09:56 20.11.2021)
 
Шеф Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки

В Пентагоне заявили о готовности рассмотреть альтернативные решения ядерной проблемы Ирана

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США и их союзники возвращаются в Вену для переговоров с Ираном по возвращению к СВПД добросовестно, однако действия Тегерана последних месяцев не были обнадеживающими, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин.
"На следующей неделе команда иранских переговорщиков должна вернуться в Вену для возобновления переговоров по обоюдному возвращению к выполнению СВПД. Мы и наши партнеры вернемся к этому диалогу добросовестно", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".
Логотип в зале брифингов в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 23:17
В Пентагоне намерены защитить союзников от угроз Ирана
Вместе с тем, он подчеркнул, что действия Ирана в последние месяцы "не были обнадеживающими, особенно в контексте развития им своей ядерной программы".
Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил, что США готовы рассмотреть альтернативные пути решения иранской ядерной угрозы, если дипломатия не сработает.
"Мы сохраняем приверженность дипломатическому решению ядерного вопроса, но, если Иран не будет готов к серьезному взаимодействию, мы рассмотрим все необходимые возможности для обеспечения безопасности Соединенных Штатов", - сказал он на конференции в Бахрейне.
Остин при этом выразил уверенность в возможности быстро восстановить ядерную сделку, если Иран вернется на переговоры в Вене с "конструктивными позициями".
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 16:49
Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана, сообщили СМИ
 
В миреСШАИранТегеран (город)Министерство обороны СШАЛлойд ОстинСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
10:34Умер Валерий Гаркалин
10:30Россия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от Украины
10:28Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана
10:25Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы
Лента новостейМолния
В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачуУмер Валерий ГаркалинРоссия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от УкраиныГлава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями АфганистанаПравительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы