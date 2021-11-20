https://ria.ru/20211120/iran-1759933009.html
Шеф Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки
Шеф Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки - РИА Новости, 20.11.2021
Шеф Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки
США и их союзники возвращаются в Вену для переговоров с Ираном по возвращению к СВПД добросовестно, однако действия Тегерана последних месяцев не были... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:40
2021-11-20T09:40
2021-11-20T09:56
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ллойд остин
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США и их союзники возвращаются в Вену для переговоров с Ираном по возвращению к СВПД добросовестно, однако действия Тегерана последних месяцев не были обнадеживающими, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин."На следующей неделе команда иранских переговорщиков должна вернуться в Вену для возобновления переговоров по обоюдному возвращению к выполнению СВПД. Мы и наши партнеры вернемся к этому диалогу добросовестно", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".Вместе с тем, он подчеркнул, что действия Ирана в последние месяцы "не были обнадеживающими, особенно в контексте развития им своей ядерной программы".Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил, что США готовы рассмотреть альтернативные пути решения иранской ядерной угрозы, если дипломатия не сработает.Остин при этом выразил уверенность в возможности быстро восстановить ядерную сделку, если Иран вернется на переговоры в Вене с "конструктивными позициями".
https://ria.ru/20211117/iran-1759557192.html
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в мире, сша, иран, тегеран (город), министерство обороны сша, ллойд остин, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
09:40 20.11.2021 (обновлено: 09:56 20.11.2021)
Шеф Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки
В Пентагоне заявили о готовности рассмотреть альтернативные решения ядерной проблемы Ирана