https://ria.ru/20211120/iran-1759933009.html

Шеф Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки

Шеф Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки - РИА Новости, 20.11.2021

Шеф Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки

США и их союзники возвращаются в Вену для переговоров с Ираном по возвращению к СВПД добросовестно, однако действия Тегерана последних месяцев не были... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T09:40

2021-11-20T09:40

2021-11-20T09:56

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сша

иран

тегеран (город)

министерство обороны сша

ллойд остин

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США и их союзники возвращаются в Вену для переговоров с Ираном по возвращению к СВПД добросовестно, однако действия Тегерана последних месяцев не были обнадеживающими, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин."На следующей неделе команда иранских переговорщиков должна вернуться в Вену для возобновления переговоров по обоюдному возвращению к выполнению СВПД. Мы и наши партнеры вернемся к этому диалогу добросовестно", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".Вместе с тем, он подчеркнул, что действия Ирана в последние месяцы "не были обнадеживающими, особенно в контексте развития им своей ядерной программы".Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил, что США готовы рассмотреть альтернативные пути решения иранской ядерной угрозы, если дипломатия не сработает.Остин при этом выразил уверенность в возможности быстро восстановить ядерную сделку, если Иран вернется на переговоры в Вене с "конструктивными позициями".

https://ria.ru/20211117/iran-1759557192.html

https://ria.ru/20211117/iran-1759504095.html

сша

иран

тегеран (город)

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в мире, сша, иран, тегеран (город), министерство обороны сша, ллойд остин, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)