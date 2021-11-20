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Глава Пентагона пообещал не допустить возрождения ИГ* в Ираке
Глава Пентагона пообещал не допустить возрождения ИГ* в Ираке - РИА Новости, 20.11.2021
Глава Пентагона пообещал не допустить возрождения ИГ* в Ираке
США сделают все возможное, чтобы не позволить террористической группировке ИГ* восстановить свою мощь в Ираке и намерены оказать с этой целью максимальную... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:03
2021-11-20T10:03
в мире
безопасность
сша
ирак
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США сделают все возможное, чтобы не позволить террористической группировке ИГ* восстановить свою мощь в Ираке и намерены оказать с этой целью максимальную поддержку правительству арабской страны, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин."Нас по-прежнему беспокоит ИГ*, и иракское правительство беспокоит ИГ*. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать правительство Ирака в том, чтобы не допустить восстановление мощи этой группировки", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".Как сообщил глава оборонного ведомства США, Вашингтон в 2022 году намерен в большей степени сосредоточить усилия свои военных в этой стране на подготовке иракских вооруженных сил."Я хотел бы напомнить, что мы находимся в Ираке по приглашению иракской стороны. Между нашими налажено прекрасное взаимодействие", - подчеркнул Остин.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, безопасность, сша, ирак, министерство обороны сша, ллойд остин
10:03 20.11.2021
 
Глава Пентагона пообещал не допустить возрождения ИГ* в Ираке

Глава пентагона Остин: США сделают все, чтобы не допустить возрождения ИГ* в Ираке

© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США сделают все возможное, чтобы не позволить террористической группировке ИГ* восстановить свою мощь в Ираке и намерены оказать с этой целью максимальную поддержку правительству арабской страны, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин.
"Нас по-прежнему беспокоит ИГ*, и иракское правительство беспокоит ИГ*. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать правительство Ирака в том, чтобы не допустить восстановление мощи этой группировки", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".
Как сообщил глава оборонного ведомства США, Вашингтон в 2022 году намерен в большей степени сосредоточить усилия свои военных в этой стране на подготовке иракских вооруженных сил.
"Я хотел бы напомнить, что мы находимся в Ираке по приглашению иракской стороны. Между нашими налажено прекрасное взаимодействие", - подчеркнул Остин.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреБезопасностьСШАИракМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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