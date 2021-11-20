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Глава Пентагона пообещал не допустить возрождения ИГ* в Ираке

Глава Пентагона пообещал не допустить возрождения ИГ* в Ираке - РИА Новости, 20.11.2021

Глава Пентагона пообещал не допустить возрождения ИГ* в Ираке

США сделают все возможное, чтобы не позволить террористической группировке ИГ* восстановить свою мощь в Ираке и намерены оказать с этой целью максимальную... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T10:03

2021-11-20T10:03

2021-11-20T10:03

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ирак

министерство обороны сша

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США сделают все возможное, чтобы не позволить террористической группировке ИГ* восстановить свою мощь в Ираке и намерены оказать с этой целью максимальную поддержку правительству арабской страны, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин."Нас по-прежнему беспокоит ИГ*, и иракское правительство беспокоит ИГ*. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать правительство Ирака в том, чтобы не допустить восстановление мощи этой группировки", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".Как сообщил глава оборонного ведомства США, Вашингтон в 2022 году намерен в большей степени сосредоточить усилия свои военных в этой стране на подготовке иракских вооруженных сил."Я хотел бы напомнить, что мы находимся в Ираке по приглашению иракской стороны. Между нашими налажено прекрасное взаимодействие", - подчеркнул Остин.* Запрещенная в России террористическая организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, безопасность, сша, ирак, министерство обороны сша, ллойд остин