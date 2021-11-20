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Мурманская область
https://ria.ru/20211120/internat-1759965382.html
В Хибинах планируют восстановить горнолыжный интернат
В Хибинах планируют восстановить горнолыжный интернат - РИА Новости, 20.11.2021
В Хибинах планируют восстановить горнолыжный интернат
Власти Мурманской области планируют восстановить в Кировске в Хибинских горах, где находятся горнолыжные курорты мирового уровня, спортивный интернат, куда... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T16:06
2021-11-20T16:06
мурманская область
мурманская область
кировск
хибины (национальный парк)
андрей чибис
олег матыцин
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КИРОВСК (Мурманская область), 20 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области планируют восстановить в Кировске в Хибинских горах, где находятся горнолыжные курорты мирового уровня, спортивный интернат, куда могли бы приезжать дети со всей страны, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Чибис.В субботу Чибис в сопровождении министра спорта РФ Олега Матыцина осмотрел объекты спортивной инфраструктуры Кировска, в том числе спортивную школу олимпийского резерва, воспитанники которой входят в национальные сборные по горнолыжному спорту и фристайлу, успешно выступая на международных и всероссийских соревнованиях."У нас есть задумка реконструировать интернат, который был в советские годы, чтобы дети из разных уголков страны могли сюда приезжать, жить, учиться, тренироваться, чтобы Кировск стал кузницей олимпийских чемпионов, как это было раньше", - сказал Чибис, отметив, что власти региона надеются на то, что Кировск со временем станет одним из ключевых центров подготовки горнолыжников."Здесь ощущается здоровая энергетика, люди разных возрастов занимаются спортом. То, что здесь есть – результат многолетней работы, здесь были сформированы хорошие школы. У них есть желание приглашать сюда крупные соревнования, (здесь можно) создать кластер горнолыжного, лыжного спорта, создать интернат", - сказал Матыцин после посещения школы. Он также отметил уникальные природные условия, которые позволяют тренироваться большую часть года.С Кировском тесно связана история горнолыжного спорта СССР и России. Первая в стране молодёжная горнолыжная школа открылась здесь еще в 1949 году. В 80-е годы прошлого века ей был присвоен статус спортивной школы олимпийского резерва. Сейчас в ней занимаются почти 300 юных спортсменов.В 2019 году здесь начали строить новое здание школы и горнолыжный подъемник длиной 765 метров и пропускной способностью 1,6 тысячи человек в час. Горнолыжные склоны оборудованы системой искусственного оснежения.
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мурманская область, кировск, хибины (национальный парк), андрей чибис, олег матыцин
16:06 20.11.2021
 
В Хибинах планируют восстановить горнолыжный интернат

В Хибинах Мурманской области планируют восстановить горнолыжный интернат

© Flickr / PeterСноубордисты в Хибинах. Архивное фото
Сноубордисты в Хибинах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Flickr / Peter
Читать ria.ru в
КИРОВСК (Мурманская область), 20 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области планируют восстановить в Кировске в Хибинских горах, где находятся горнолыжные курорты мирового уровня, спортивный интернат, куда могли бы приезжать дети со всей страны, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Чибис.
В субботу Чибис в сопровождении министра спорта РФ Олега Матыцина осмотрел объекты спортивной инфраструктуры Кировска, в том числе спортивную школу олимпийского резерва, воспитанники которой входят в национальные сборные по горнолыжному спорту и фристайлу, успешно выступая на международных и всероссийских соревнованиях.
"У нас есть задумка реконструировать интернат, который был в советские годы, чтобы дети из разных уголков страны могли сюда приезжать, жить, учиться, тренироваться, чтобы Кировск стал кузницей олимпийских чемпионов, как это было раньше", - сказал Чибис, отметив, что власти региона надеются на то, что Кировск со временем станет одним из ключевых центров подготовки горнолыжников.
"Здесь ощущается здоровая энергетика, люди разных возрастов занимаются спортом. То, что здесь есть – результат многолетней работы, здесь были сформированы хорошие школы. У них есть желание приглашать сюда крупные соревнования, (здесь можно) создать кластер горнолыжного, лыжного спорта, создать интернат", - сказал Матыцин после посещения школы. Он также отметил уникальные природные условия, которые позволяют тренироваться большую часть года.
Детская школа искусств №1 в Мурманске - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 16:05Мурманская область
В Мурманске отремонтируют детскую школу искусств №1
С Кировском тесно связана история горнолыжного спорта СССР и России. Первая в стране молодёжная горнолыжная школа открылась здесь еще в 1949 году. В 80-е годы прошлого века ей был присвоен статус спортивной школы олимпийского резерва. Сейчас в ней занимаются почти 300 юных спортсменов.
В 2019 году здесь начали строить новое здание школы и горнолыжный подъемник длиной 765 метров и пропускной способностью 1,6 тысячи человек в час. Горнолыжные склоны оборудованы системой искусственного оснежения.
 
Мурманская областьМурманская областьКировскХибины (национальный парк)Андрей ЧибисОлег Матыцин
 
 
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