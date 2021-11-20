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Во французском департаменте Гваделупа ввели комендантский час
Во французском департаменте Гваделупа ввели комендантский час - РИА Новости, 20.11.2021
Во французском департаменте Гваделупа ввели комендантский час
Власти французского заморского департамента Гваделупа ввели комендантский час в связи со вспышками насилия в городах, сообщает префектура Гваделупы. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T12:36
2021-11-20T12:36
в мире
гваделупа
франция
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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Власти французского заморского департамента Гваделупа ввели комендантский час в связи со вспышками насилия в городах, сообщает префектура Гваделупы.По данным радиостанции France Bleu, комендантский час был введен после пяти дней протестов против санитарных мер. Как сообщает префектура, беспорядки сопровождаются, в частности, возгораниями, блокированием дорог, кражами."В связи со вспышками насилия в городах, которые охватили Гваделупу в последние несколько дней..., префект Гваделупы Александр Рошатт принял решение... применить полномочия административной полиции, которые предусмотрены ему законом, и объявить комендантский час, начиная с этого дня, пятницы, 19 ноября", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте префектуры.Отмечается, что до 23 ноября все перемещения жителей департамента за пределами мест проживания с 18 часов до 5 часов утра запрещены.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, а также для полетов и поездок в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
https://ria.ru/20211019/chp-1755133029.html
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в мире, гваделупа, франция
12:36 20.11.2021
 
Во французском департаменте Гваделупа ввели комендантский час

Из-за вспышек насилия во французском департаменте Гваделупа ввели комендантский час

© AFP 2021 / Carla BernhardtПротесты в Гваделупе против введения санитарных мер
Протесты в Гваделупе против введения санитарных мер - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AFP 2021 / Carla Bernhardt
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Власти французского заморского департамента Гваделупа ввели комендантский час в связи со вспышками насилия в городах, сообщает префектура Гваделупы.
По данным радиостанции France Bleu, комендантский час был введен после пяти дней протестов против санитарных мер. Как сообщает префектура, беспорядки сопровождаются, в частности, возгораниями, блокированием дорог, кражами.
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"В связи со вспышками насилия в городах, которые охватили Гваделупу в последние несколько дней..., префект Гваделупы Александр Рошатт принял решение... применить полномочия административной полиции, которые предусмотрены ему законом, и объявить комендантский час, начиная с этого дня, пятницы, 19 ноября", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте префектуры.
Отмечается, что до 23 ноября все перемещения жителей департамента за пределами мест проживания с 18 часов до 5 часов утра запрещены.
С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, а также для полетов и поездок в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
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