https://ria.ru/20211120/gvadelupa-1759946828.html

Во французском департаменте Гваделупа ввели комендантский час

Во французском департаменте Гваделупа ввели комендантский час - РИА Новости, 20.11.2021

Во французском департаменте Гваделупа ввели комендантский час

Власти французского заморского департамента Гваделупа ввели комендантский час в связи со вспышками насилия в городах, сообщает префектура Гваделупы. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T12:36

2021-11-20T12:36

2021-11-20T12:36

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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Власти французского заморского департамента Гваделупа ввели комендантский час в связи со вспышками насилия в городах, сообщает префектура Гваделупы.По данным радиостанции France Bleu, комендантский час был введен после пяти дней протестов против санитарных мер. Как сообщает префектура, беспорядки сопровождаются, в частности, возгораниями, блокированием дорог, кражами."В связи со вспышками насилия в городах, которые охватили Гваделупу в последние несколько дней..., префект Гваделупы Александр Рошатт принял решение... применить полномочия административной полиции, которые предусмотрены ему законом, и объявить комендантский час, начиная с этого дня, пятницы, 19 ноября", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте префектуры.Отмечается, что до 23 ноября все перемещения жителей департамента за пределами мест проживания с 18 часов до 5 часов утра запрещены.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, а также для полетов и поездок в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.

https://ria.ru/20211019/chp-1755133029.html

https://ria.ru/20210628/lodka-1738861358.html

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в мире, гваделупа, франция