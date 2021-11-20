https://ria.ru/20211120/granitsa-1759984219.html
Премьер Эстонии ознакомилась с возведением заграждений на границе с Россией
Премьер Эстонии ознакомилась с возведением заграждений на границе с Россией - РИА Новости, 20.11.2021
Премьер Эстонии ознакомилась с возведением заграждений на границе с Россией
Премьер — министр Эстонии Кая Каллас в субботу ознакомилась с началом работ по возведению временных заграждений на первых участках границы с Россией в Нарве на... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T19:03
2021-11-20T19:03
2021-11-20T19:04
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя - РИА Новости. Премьер — министр Эстонии Кая Каллас в субботу ознакомилась с началом работ по возведению временных заграждений на первых участках границы с Россией в Нарве на северо-востоке страны, сообщила пресс-служба кабинета министров.Правительство Эстонии объявило в среду о призыве 1684 военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы Okas 2021 ("Шип 2021"), в ходе которых они начнут возводить временные заграждения из колючей проволоки на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров. Военные сборы проходят с 17 по 25 ноября, В строительстве заграждений также участвуют сотрудники департамента полиции и погранохраны.Работы по возведению временных ограждений ведутся в ускоренном темпе в связи с миграционным кризисом на границе между Белоруссией, Польшей, Латвией и Литвой.Каллас поблагодарила резервистов за их готовность принять участие в дополнительных сборах и тем самым внести свой вклад в укрепление безопасности региона."Здесь в Нарве начинаются Эстония, Европейский Союз и НАТО. Оборонные возможности Эстонии эффективны только в том случае, если все действуют слаженно и я рада признать, что воля населения Эстонии к защите страны высока. Я благодарю всех, кто участвует в дополнительных сборах во имя нашей безопасности - как резервистов, так и членов их семей и работодателей",-цитирует Каллас пресс-служба.Премьер выслушала обзор командующего Силами обороны генерала Мартина Херема и главы департамент полиции и погранохраны. Эльмара Вахера о ходе работ по возведению заграждений."Первые впечатления очень положительные. Эти сборы необходимы потому, что если мы посмотрим на то, что происходит на границе с Белоруссией, это вызывает беспокойство", - сказала Каллас, добавив, что, хотя на данный момент нет прямой угрозы границам Эстонии, нужно быть готовыми к укреплению границы.В пятницу Эстония ввела временный запрет на полеты в районе границы с Россией в связи со строительством заграждения для предотвращения возможных гибридных атак на границы ЕС и НАТО. Как сообщил транспортный департамент республики, запрет действует с 19 по 26 ноября.По данным МВД, сейчас установлено примерно 25 километров заграждения, продолжаются работы на следующем отрезке протяженностью 39,5 километров. К ним добавятся еще 40 километров временного ограждения. В итоге получится более 100 километров ограждения. Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру.
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в мире, белоруссия, латвия, эстония, нато, эльмар вахер, россия
19:03 20.11.2021 (обновлено: 19:04 20.11.2021)
Премьер Эстонии ознакомилась с возведением заграждений на границе с Россией
Премьер Эстонии Каллас ознакомилась с возведением заграждений на границе с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя - РИА Новости.
Премьер — министр Эстонии Кая Каллас в субботу ознакомилась с началом работ по возведению временных заграждений на первых участках границы с Россией
в Нарве
на северо-востоке страны, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Правительство Эстонии
объявило в среду о призыве 1684 военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы Okas 2021 ("Шип 2021"), в ходе которых они начнут возводить временные заграждения из колючей проволоки на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров. Военные сборы проходят с 17 по 25 ноября, В строительстве заграждений также участвуют сотрудники департамента полиции и погранохраны.
Работы по возведению временных ограждений ведутся в ускоренном темпе в связи с миграционным кризисом на границе между Белоруссией
, Польшей
, Латвией
и Литвой
.
Каллас поблагодарила резервистов за их готовность принять участие в дополнительных сборах и тем самым внести свой вклад в укрепление безопасности региона.
"Здесь в Нарве начинаются Эстония, Европейский Союз и НАТО
. Оборонные возможности Эстонии эффективны только в том случае, если все действуют слаженно и я рада признать, что воля населения Эстонии к защите страны высока. Я благодарю всех, кто участвует в дополнительных сборах во имя нашей безопасности - как резервистов, так и членов их семей и работодателей",-цитирует Каллас пресс-служба.
Премьер выслушала обзор командующего Силами обороны генерала Мартина Херема и главы департамент полиции и погранохраны. Эльмара Вахера
о ходе работ по возведению заграждений.
"Первые впечатления очень положительные. Эти сборы необходимы потому, что если мы посмотрим на то, что происходит на границе с Белоруссией, это вызывает беспокойство", - сказала Каллас, добавив, что, хотя на данный момент нет прямой угрозы границам Эстонии, нужно быть готовыми к укреплению границы.
В пятницу Эстония ввела временный запрет на полеты в районе границы с Россией в связи со строительством заграждения для предотвращения возможных гибридных атак на границы ЕС и НАТО. Как сообщил транспортный департамент республики, запрет действует с 19 по 26 ноября.
По данным МВД, сейчас установлено примерно 25 километров заграждения, продолжаются работы на следующем отрезке протяженностью 39,5 километров. К ним добавятся еще 40 километров временного ограждения. В итоге получится более 100 километров ограждения. Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру.