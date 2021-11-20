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СК Белоруссии установил потерпевших от действий польской стороны на границе
СК Белоруссии установил потерпевших от действий польской стороны на границе - РИА Новости, 20.11.2021
СК Белоруссии установил потерпевших от действий польской стороны на границе
Белорусские следователи установили 109 потерпевших от действий польской стороны на границе, передает Telegram-канал агентства Sputnik Беларусь. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T17:19
2021-11-20T17:56
в мире
белоруссия
гродненская область
игорь черняк
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Белорусские следователи установили 109 потерпевших от действий польской стороны на границе, передает Telegram-канал агентства Sputnik Беларусь."На сегодня установлены 109 пострадавших, среди которых 22 женщины, 15 детей, десять — малолетние. Все допрошены. &lt;...&gt; Расследование продолжается", — рассказал начальник отдела Управления Следственного комитета по Гродненской области Игорь Черняк.Он перечислил "негуманные действия" польских пограничников против беженцев — "применение водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти республики оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания, одежду.
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в мире, белоруссия, гродненская область, игорь черняк, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:19 20.11.2021 (обновлено: 17:56 20.11.2021)
 
СК Белоруссии установил потерпевших от действий польской стороны на границе

СК Белоруссии установил 109 потерпевших от действий польской стороны на границе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
Польские военнослужащие у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Белорусские следователи установили 109 потерпевших от действий польской стороны на границе, передает Telegram-канал агентства Sputnik Беларусь.
"На сегодня установлены 109 пострадавших, среди которых 22 женщины, 15 детей, десять — малолетние. Все допрошены. <...> Расследование продолжается", — рассказал начальник отдела Управления Следственного комитета по Гродненской области Игорь Черняк.
Пункт пропуска Брузги на белорусско-польской границе. - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 17:52Сказано в эфире
"Полусумасшедшие". Кто в Европе против разрешения кризиса с мигрантами?
Он перечислил "негуманные действия" польских пограничников против беженцев — "применение водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ".
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
Власти республики оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания, одежду.
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 12:54Инфографика
Откуда приехали и куда направляются "белорусские" мигранты
 
В миреБелоруссияГродненская областьИгорь ЧернякСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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