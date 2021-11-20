https://ria.ru/20211120/granitsa-1759973787.html
СК Белоруссии установил потерпевших от действий польской стороны на границе
СК Белоруссии установил потерпевших от действий польской стороны на границе - РИА Новости, 20.11.2021
СК Белоруссии установил потерпевших от действий польской стороны на границе
Белорусские следователи установили 109 потерпевших от действий польской стороны на границе, передает Telegram-канал агентства Sputnik Беларусь. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T17:19
2021-11-20T17:19
2021-11-20T17:56
в мире
белоруссия
гродненская область
игорь черняк
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Белорусские следователи установили 109 потерпевших от действий польской стороны на границе, передает Telegram-канал агентства Sputnik Беларусь."На сегодня установлены 109 пострадавших, среди которых 22 женщины, 15 детей, десять — малолетние. Все допрошены. <...> Расследование продолжается", — рассказал начальник отдела Управления Следственного комитета по Гродненской области Игорь Черняк.Он перечислил "негуманные действия" польских пограничников против беженцев — "применение водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти республики оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания, одежду.
https://radiosputnik.ria.ru/20211118/migrant-1759686823.html
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в мире, белоруссия, гродненская область, игорь черняк, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:19 20.11.2021 (обновлено: 17:56 20.11.2021)
СК Белоруссии установил потерпевших от действий польской стороны на границе
СК Белоруссии установил 109 потерпевших от действий польской стороны на границе