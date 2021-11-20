В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
В Польше рассказали о попытках штурма границы с Белоруссией мигрантами
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Попытки штурма белорусско-польской границы продолжились минувшей ночью, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире радиостанции RMF FM.
По его словам, прошедшая ночь "не отличалась от того, что было в минувшие дни и минувшие ночи".
"Были атаки на польскую границу. Сейчас мигранты используют немного другие методы. Меньшие группы людей пытаются форсировать границу во многих местах", - сообщил глава минобороны.
При этом он утверждает, что действиями мигрантов руководят белорусские силовики. "Не вызывает сомнения, что мигрантами управляются белорусские службы", - сказал министр.
В свою очередь полиция Подляского воеводства сообщила, что ночью нелегалы камнями повредили две полицейские машины. "Вчера в районе Стажины группа мигрантов забросала полицейских и солдат камнями", – говорится в сообщении полиции в Twitter. Отмечается, что люди в результате происшествия не пострадали. Полиция разместила фото двух полицейских автомобилей с разбитыми стеклами и вмятинами.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.