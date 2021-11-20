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В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией

В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 20.11.2021

В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией

Попытки штурма белорусско-польской границы продолжились минувшей ночью, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире радиостанции RMF FM. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T10:56

2021-11-20T10:56

2021-11-20T10:56

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Попытки штурма белорусско-польской границы продолжились минувшей ночью, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире радиостанции RMF FM.По его словам, прошедшая ночь "не отличалась от того, что было в минувшие дни и минувшие ночи"."Были атаки на польскую границу. Сейчас мигранты используют немного другие методы. Меньшие группы людей пытаются форсировать границу во многих местах", - сообщил глава минобороны.При этом он утверждает, что действиями мигрантов руководят белорусские силовики. "Не вызывает сомнения, что мигрантами управляются белорусские службы", - сказал министр.В свою очередь полиция Подляского воеводства сообщила, что ночью нелегалы камнями повредили две полицейские машины. "Вчера в районе Стажины группа мигрантов забросала полицейских и солдат камнями", – говорится в сообщении полиции в Twitter. Отмечается, что люди в результате происшествия не пострадали. Полиция разместила фото двух полицейских автомобилей с разбитыми стеклами и вмятинами.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, мариуш блащак