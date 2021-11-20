Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/gospital-1759918692.html
Саакашвили доставили в военный госпиталь, сообщили СМИ
Саакашвили доставили в военный госпиталь, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2021
Саакашвили доставили в военный госпиталь, сообщили СМИ
Арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь, где он будет лечиться после... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T00:22
2021-11-20T05:30
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757778768_0:22:3370:1918_1920x0_80_0_0_b8fced85af5ad5fa6bfb029de6d8ccdb.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь, где он будет лечиться после длительной голодовки, сообщает телекомпания "Пирвели".Ранее она транслировала кадры, как автомобили выехали из Глданской тюрьмы и двинулись в сторону Гори.Решение о переводе Саакашвили в военный госпиталь ранее в пятницу принял минюст Грузии. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием перевода экс-президента из тюремной больницы в гражданскую клинику. В знак солидарности голодовку ранее объявили и депутаты парламента Грузии, а также врачи и другие сторонники экс-президента. Саакашвили пообещал прекратить голодовку в Горийском госпитале.Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил в пятницу, что оппозиция не будет проводить акции протеста вблизи военного госпиталя в Гори. При этом он добавил, что мирные акции протеста на тбилисских улицах продолжатся. Оппозиция будет продолжать требовать назначения внеочередных парламентских выборов и освобождения Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211119/saakashvili-1759898423.html
https://ria.ru/20211119/mozg-1759812682.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757778768_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_570e9d2f17beaf13547ee0cd09b3770c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
00:22 20.11.2021 (обновлено: 05:30 20.11.2021)
 
Саакашвили доставили в военный госпиталь, сообщили СМИ

"Пирвели": Саакашвили перевели из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори

© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили
Участники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь, где он будет лечиться после длительной голодовки, сообщает телекомпания "Пирвели".
Ранее она транслировала кадры, как автомобили выехали из Глданской тюрьмы и двинулись в сторону Гори.
Решение о переводе Саакашвили в военный госпиталь ранее в пятницу принял минюст Грузии. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием перевода экс-президента из тюремной больницы в гражданскую клинику. В знак солидарности голодовку ранее объявили и депутаты парламента Грузии, а также врачи и другие сторонники экс-президента. Саакашвили пообещал прекратить голодовку в Горийском госпитале.
Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил в пятницу, что оппозиция не будет проводить акции протеста вблизи военного госпиталя в Гори. При этом он добавил, что мирные акции протеста на тбилисских улицах продолжатся. Оппозиция будет продолжать требовать назначения внеочередных парламентских выборов и освобождения Саакашвили.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 20:31
Саакашвили прекратит голодовку после перевода в госпиталь, заявил адвокат
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 14:30
Омбудсмен Грузии сообщил, что у Саакашвили выявили заболевание мозга
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
10:34Умер Валерий Гаркалин
10:30Россия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от Украины
10:28Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана
10:25Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы
Лента новостейМолния
В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачуУмер Валерий ГаркалинРоссия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от УкраиныГлава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями АфганистанаПравительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы