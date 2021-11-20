00:22 20.11.2021 (обновлено: 05:30 20.11.2021)
Саакашвили доставили в военный госпиталь, сообщили СМИ
"Пирвели": Саакашвили перевели из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили
© Sputnik
ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь, где он будет лечиться после длительной голодовки, сообщает телекомпания "Пирвели".
Ранее она транслировала кадры, как автомобили выехали из Глданской тюрьмы и двинулись в сторону Гори.
Решение о переводе Саакашвили в военный госпиталь ранее в пятницу принял минюст Грузии. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием перевода экс-президента из тюремной больницы в гражданскую клинику. В знак солидарности голодовку ранее объявили и депутаты парламента Грузии, а также врачи и другие сторонники экс-президента. Саакашвили пообещал прекратить голодовку в Горийском госпитале.
Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил в пятницу, что оппозиция не будет проводить акции протеста вблизи военного госпиталя в Гори. При этом он добавил, что мирные акции протеста на тбилисских улицах продолжатся. Оппозиция будет продолжать требовать назначения внеочередных парламентских выборов и освобождения Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.