https://ria.ru/20211120/gospital-1759918692.html

Саакашвили доставили в военный госпиталь, сообщили СМИ

Саакашвили доставили в военный госпиталь, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2021

Саакашвили доставили в военный госпиталь, сообщили СМИ

Арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь, где он будет лечиться после... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T00:22

2021-11-20T00:22

2021-11-20T05:30

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757778768_0:22:3370:1918_1920x0_80_0_0_b8fced85af5ad5fa6bfb029de6d8ccdb.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь, где он будет лечиться после длительной голодовки, сообщает телекомпания "Пирвели".Ранее она транслировала кадры, как автомобили выехали из Глданской тюрьмы и двинулись в сторону Гори.Решение о переводе Саакашвили в военный госпиталь ранее в пятницу принял минюст Грузии. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием перевода экс-президента из тюремной больницы в гражданскую клинику. В знак солидарности голодовку ранее объявили и депутаты парламента Грузии, а также врачи и другие сторонники экс-президента. Саакашвили пообещал прекратить голодовку в Горийском госпитале.Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил в пятницу, что оппозиция не будет проводить акции протеста вблизи военного госпиталя в Гори. При этом он добавил, что мирные акции протеста на тбилисских улицах продолжатся. Оппозиция будет продолжать требовать назначения внеочередных парламентских выборов и освобождения Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211119/saakashvili-1759898423.html

https://ria.ru/20211119/mozg-1759812682.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии