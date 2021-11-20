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В Госдуме объяснили желание США ввести санкции против России
В Госдуме объяснили желание США ввести санкции против России - РИА Новости, 20.11.2021
В Госдуме объяснили желание США ввести санкции против России
Инициативы по введению санкций против РФ в случае "вторжения в Украину" связаны с желанием американских политиков подобраться к "кормушке" бюджета, который... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T12:55
2021-11-20T12:55
в мире
сша
госдума рф
роберт менендес
дмитрий белик
западная европа
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Инициативы по введению санкций против РФ в случае "вторжения в Украину" связаны с желанием американских политиков подобраться к "кормушке" бюджета, который выделяется на сдерживание так называемой "российской угрозы", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил санкции против РФ в случае "вторжения на Украину", сообщил ранее портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету. Поправка требует от президента США ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также предлагает увеличить военную помощь Киеву; ввести санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора, предприятий по добыче полезных ископаемых и против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ."Считаю, что в культурном западном мире, как всегда, все упирается в деньги. И та группа сенаторов, которая, стуча кулаком, требует новых санкций, просто оказалась вне кормушки и хочет в нее залезть хотя бы пальцем", - сказал Белик.Парламентарий объяснил свое позицию тем, что на "российской угрозе" в США и странах Западной Европы зарабатываются деньги" и некоторые политики не могут отказать себе в возможности "присоединиться к этим огромным денежным потокам и хоть что-то положить себе в карман"."Это связано с большими оборонными заказами, с так называемой "помощью оккупированной Украине" и "политическим сдерживанием России", - пояснил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20211120/sanktsii-1759933353.html
https://ria.ru/20211116/kostin-1759294777.html
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западная европа
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в мире, сша, госдума рф, роберт менендес, дмитрий белик, западная европа, россия
12:55 20.11.2021
 
В Госдуме объяснили желание США ввести санкции против России

В Госдуме инициативы США о санкциях против России объяснили желанием подойти к "кормушке"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Инициативы по введению санкций против РФ в случае "вторжения в Украину" связаны с желанием американских политиков подобраться к "кормушке" бюджета, который выделяется на сдерживание так называемой "российской угрозы", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил санкции против РФ в случае "вторжения на Украину", сообщил ранее портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету. Поправка требует от президента США ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также предлагает увеличить военную помощь Киеву; ввести санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора, предприятий по добыче полезных ископаемых и против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
09:11В мире
В США предложили "сокрушительные санкции" против России
"Считаю, что в культурном западном мире, как всегда, все упирается в деньги. И та группа сенаторов, которая, стуча кулаком, требует новых санкций, просто оказалась вне кормушки и хочет в нее залезть хотя бы пальцем", - сказал Белик.
Парламентарий объяснил свое позицию тем, что на "российской угрозе" в США и странах Западной Европы зарабатываются деньги" и некоторые политики не могут отказать себе в возможности "присоединиться к этим огромным денежным потокам и хоть что-то положить себе в карман".
"Это связано с большими оборонными заказами, с так называемой "помощью оккупированной Украине" и "политическим сдерживанием России", - пояснил он.
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 14:46
Костин ответил на вопрос о новых санкциях против России
 
В миреСШАГосдума РФРоберт МенендесДмитрий БеликЗападная ЕвропаРоссия
 
 
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