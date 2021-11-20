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Трамп публично поддержал наказанного за призывы к насилию конгрессмена
Трамп публично поддержал наказанного за призывы к насилию конгрессмена - РИА Новости, 20.11.2021
Трамп публично поддержал наказанного за призывы к насилию конгрессмена
Бывший президент США Дональд Трамп поддержал конгрессмена-республиканца Пола Госара, которого наказали в конгрессе за публикацию, расцененную как призыв к... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T00:50
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в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп поддержал конгрессмена-республиканца Пола Госара, которого наказали в конгрессе за публикацию, расцененную как призыв к насилию."Пол Госар пользуется моей полной и тотальной поддержкой!" - добавил экс-президент.Палата представителей конгресса США проголосовала на этой неделе за резолюцию о необходимости привлечь к ответственности Госара за публикацию анимации, которую расценили как призыв к насилию. Помимо публичного порицания конгресса, парламентарий был исключен из двух комитетов, в которых он состоял.Ранее Госар опубликовал анимированный ролик, в которой герой с лицом законодателя размахивает мечами перед фотографией президента США Джо Байдена и "убивает" персонажа с чертами демократа Александры Окасио-Кортес. Однопартийцы Окасио-Кортес настаивали, что призывать к насилию в отношении представителей власти в такой или какой-либо другой форме нельзя. Республиканцы в ходе дебатов заявляли, что ничего страшного в кровавой анимации не было.
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в мире, сша, дональд трамп
00:50 20.11.2021
 
Трамп публично поддержал наказанного за призывы к насилию конгрессмена

Бывший президент США Трамп поддержал конгрессмена Госара, наказанного за призывы к насилию

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп поддержал конгрессмена-республиканца Пола Госара, которого наказали в конгрессе за публикацию, расцененную как призыв к насилию.
"Пол - очень уважаемый в Аризоне конгрессмен с твердой позицией по преступности, границам, вооруженным силам и ветеранам. Он постоянно борется за снижение налогов и регулирования и за нашу замечательную вторую поправку (к конституции о ношении оружия - ред.), которая находится в осаде", - говорится в заявлении Трампа.
"Пол Госар пользуется моей полной и тотальной поддержкой!" - добавил экс-президент.
Палата представителей конгресса США проголосовала на этой неделе за резолюцию о необходимости привлечь к ответственности Госара за публикацию анимации, которую расценили как призыв к насилию. Помимо публичного порицания конгресса, парламентарий был исключен из двух комитетов, в которых он состоял.
Ранее Госар опубликовал анимированный ролик, в которой герой с лицом законодателя размахивает мечами перед фотографией президента США Джо Байдена и "убивает" персонажа с чертами демократа Александры Окасио-Кортес. Однопартийцы Окасио-Кортес настаивали, что призывать к насилию в отношении представителей власти в такой или какой-либо другой форме нельзя. Республиканцы в ходе дебатов заявляли, что ничего страшного в кровавой анимации не было.
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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