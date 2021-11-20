https://ria.ru/20211120/general-1759978355.html

Американский генерал считает создание баз на Украине ненужной провокацией

Американский генерал считает создание баз на Украине ненужной провокацией - РИА Новости, 20.11.2021

Американский генерал считает создание баз на Украине ненужной провокацией

США необходимо выстроить стратегию по Черноморскому региону и только в контексте этого, если будет необходимость, рассматривать возможность открытия военных баз РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T17:57

2021-11-20T17:57

2021-11-20T17:58

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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. США необходимо выстроить стратегию по Черноморскому региону и только в контексте этого, если будет необходимость, рассматривать возможность открытия военных баз на Украине, считает бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес."Не имея ее (стратегии - ред.) по региону, по Украине, как мы можем противостоять России? Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией. Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз на Украине. Потому что сейчас их открывать – чтобы что? Какая цель?" – сказал Ходжес в интервью изданию "НВ".Генерал считает, что у многих американских союзников могут наступить "тяжелые времена", если такие базы на Украине появятся, но при этом "не будут частью какой-либо понятной стратегии". "Все это может быть расценено как ненужная провокация", – считает он.Тем не менее, Ходжес не выступает против увеличения присутствия американских сил в Черноморском регионе, а также совместных учений с флотами Великобритании или военными силами Канады."Мы должны осознать, какой у нас план. И конечно, США и Украина должны понять, что наши отношения достаточно крепкие, чтобы развивать такие инициативы", – резюмировал он.

https://ria.ru/20211120/fun-1759961603.html

https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

украина

грузия

сша

румыния

россия

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в мире, украина, грузия, сша, румыния, бен ходжес, россия