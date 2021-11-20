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В Алтайском крае увеличили экспорт дикоросов на 25 процентов
В Алтайском крае увеличили экспорт дикоросов на 25 процентов - РИА Новости, 20.11.2021
В Алтайском крае увеличили экспорт дикоросов на 25 процентов
Предприятия Алтайского края на четверть увеличили объемы экспорта товаров из дикорастущего сырья, данные за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:03
2021-11-20T08:03
экономика
алтайский край
чехия
франция
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БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Предприятия Алтайского края на четверть увеличили объемы экспорта товаров из дикорастущего сырья, данные за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого приводит официальный сайт правительства региона."По результатам десяти месяцев 2021 года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли поставки товаров из дикорастущего сырья. В денежном эквиваленте экспорт дикоросов составил более 10 миллионов долларов США, в структуре которого основными драйверами роста стали кедровые орехи и растительное сырье для парфюмерии и фармации", - говорится в сообщении.По данным управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, экспорт кедровых орехов увеличился на 22% и в денежном эквиваленте составил около 7 миллионов долларов США. Основными импортерами стали Германия (208 тонн), Чехия (62 тонны) и Китай (10 тонн)."Растительное сырье для парфюмерии и фармации занимает второе место по объемам отгрузок за рубеж - 3 миллиона долларов США, что на 27% выше показателей прошлого года. Продолжились поставки в Белоруссию, Испанию, Казахстан и Киргизию. В текущем году интерес к этой продукции проявили Франция и Вьетнам", - уточняет сайт.В 2021 году значительно увеличился спрос на шеллак, камеди, смолы и живицу, объем поставок которых составил 176 тысяч долларов США, что превысило показатели прошлого года в два раза."География отгрузок этого сырья расширилась, добавились новые страны-импортеры - Болгария, Германия, Узбекистан, Украина. Основными покупателями по-прежнему остаются США, Словения, Польша, Великобритания", - сообщает сайт.Уточняется, что экспорт продукции агропромышленного комплекса является важной составляющей внешнеэкономической деятельности Алтайского края. Предприятия продолжают активную реализацию регионального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в нацпроект "Международная кооперация и экспорт".
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экономика, алтайский край, чехия, франция
08:03 20.11.2021
 
В Алтайском крае увеличили экспорт дикоросов на 25 процентов

Предприятия в Алтайском крае увеличили экспорт дикоросов на 25 процентов

© Иллюстрация РИА Новости . Flickr / Average Jane, Depositphotos, FotoliaЯгоды / Сок / Смузи / Орехи
Ягоды / Сок / Смузи / Орехи - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Flickr / Average Jane, Depositphotos, Fotolia
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БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Предприятия Алтайского края на четверть увеличили объемы экспорта товаров из дикорастущего сырья, данные за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого приводит официальный сайт правительства региона.
"По результатам десяти месяцев 2021 года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли поставки товаров из дикорастущего сырья. В денежном эквиваленте экспорт дикоросов составил более 10 миллионов долларов США, в структуре которого основными драйверами роста стали кедровые орехи и растительное сырье для парфюмерии и фармации", - говорится в сообщении.
По данным управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, экспорт кедровых орехов увеличился на 22% и в денежном эквиваленте составил около 7 миллионов долларов США. Основными импортерами стали Германия (208 тонн), Чехия (62 тонны) и Китай (10 тонн).
"Растительное сырье для парфюмерии и фармации занимает второе место по объемам отгрузок за рубеж - 3 миллиона долларов США, что на 27% выше показателей прошлого года. Продолжились поставки в Белоруссию, Испанию, Казахстан и Киргизию. В текущем году интерес к этой продукции проявили Франция и Вьетнам", - уточняет сайт.
В 2021 году значительно увеличился спрос на шеллак, камеди, смолы и живицу, объем поставок которых составил 176 тысяч долларов США, что превысило показатели прошлого года в два раза.
"География отгрузок этого сырья расширилась, добавились новые страны-импортеры - Болгария, Германия, Узбекистан, Украина. Основными покупателями по-прежнему остаются США, Словения, Польша, Великобритания", - сообщает сайт.
Уточняется, что экспорт продукции агропромышленного комплекса является важной составляющей внешнеэкономической деятельности Алтайского края. Предприятия продолжают активную реализацию регионального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в нацпроект "Международная кооперация и экспорт".
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