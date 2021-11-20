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Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды

Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды - РИА Новости, 20.11.2021

Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды

Власти десяти провинций Египта, в том числе столицы Каира, решили отменить школьные занятия в воскресенье из-за непогоды. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T23:31

2021-11-20T23:31

2021-11-20T23:31

в мире

александрия

каир (город)

средиземное море

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КАИР, 20 ноя - РИА Новости. Власти десяти провинций Египта, в том числе столицы Каира, решили отменить школьные занятия в воскресенье из-за непогоды.В субботу на города на побережье Средиземного моря обрушились ливни, сопровождавшиеся ураганным ветром. В Александрии и ряде других городов были затоплены несколько улиц, затруднено движение автомобилей.В городе Файюм, расположенном в оазисе в 90 километрах к юго-западу от Каира, наблюдалась песчаная буря, затруднившая видимость, передает агентство MENA.Каир также оказался под влиянием дождевого фронта, но коммунальные службы в большинстве районов справились с осадками.Тем не менее, в Каире и Гизе власти отменили занятия в школах в воскресенье. Университеты будут решать вопрос с проведением занятий индивидуально.Также дома в воскресенье останутся школьники северных провинций Матрух, Александрия, Кафр-аш-Шейх, Думьят, Бухейра, Дакахлия, Кальюбия, Мануфия.По прогнозу Генерального управления метеорологии Египта, ливни в воскресенье прольются над северными провинциями и центральными высокогорными частями Синайского полуострова, как ожидается, они продолжатся до вторника.

https://ria.ru/20211026/sitsiliya-1756348247.html

александрия

каир (город)

средиземное море

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в мире, александрия, каир (город), средиземное море