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Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды
Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды - РИА Новости, 20.11.2021
Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды
Власти десяти провинций Египта, в том числе столицы Каира, решили отменить школьные занятия в воскресенье из-за непогоды. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T23:31
2021-11-20T23:31
в мире
александрия
каир (город)
средиземное море
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КАИР, 20 ноя - РИА Новости. Власти десяти провинций Египта, в том числе столицы Каира, решили отменить школьные занятия в воскресенье из-за непогоды.В субботу на города на побережье Средиземного моря обрушились ливни, сопровождавшиеся ураганным ветром. В Александрии и ряде других городов были затоплены несколько улиц, затруднено движение автомобилей.В городе Файюм, расположенном в оазисе в 90 километрах к юго-западу от Каира, наблюдалась песчаная буря, затруднившая видимость, передает агентство MENA.Каир также оказался под влиянием дождевого фронта, но коммунальные службы в большинстве районов справились с осадками.Тем не менее, в Каире и Гизе власти отменили занятия в школах в воскресенье. Университеты будут решать вопрос с проведением занятий индивидуально.Также дома в воскресенье останутся школьники северных провинций Матрух, Александрия, Кафр-аш-Шейх, Думьят, Бухейра, Дакахлия, Кальюбия, Мануфия.По прогнозу Генерального управления метеорологии Египта, ливни в воскресенье прольются над северными провинциями и центральными высокогорными частями Синайского полуострова, как ожидается, они продолжатся до вторника.
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александрия
каир (город)
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в мире, александрия, каир (город), средиземное море
23:31 20.11.2021
 
Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды

В десяти египетских провинциях отменили занятия в школах в воскресенье из-за непогоды

© Фото : Лиза БеловаЛивень и град обрушились на Египет
Ливень и град обрушились на Египет - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : Лиза Белова
Читать ria.ru в
КАИР, 20 ноя - РИА Новости. Власти десяти провинций Египта, в том числе столицы Каира, решили отменить школьные занятия в воскресенье из-за непогоды.
В субботу на города на побережье Средиземного моря обрушились ливни, сопровождавшиеся ураганным ветром. В Александрии и ряде других городов были затоплены несколько улиц, затруднено движение автомобилей.
В городе Файюм, расположенном в оазисе в 90 километрах к юго-западу от Каира, наблюдалась песчаная буря, затруднившая видимость, передает агентство MENA.
Каир также оказался под влиянием дождевого фронта, но коммунальные службы в большинстве районов справились с осадками.
Тем не менее, в Каире и Гизе власти отменили занятия в школах в воскресенье. Университеты будут решать вопрос с проведением занятий индивидуально.
Также дома в воскресенье останутся школьники северных провинций Матрух, Александрия, Кафр-аш-Шейх, Думьят, Бухейра, Дакахлия, Кальюбия, Мануфия.
По прогнозу Генерального управления метеорологии Египта, ливни в воскресенье прольются над северными провинциями и центральными высокогорными частями Синайского полуострова, как ожидается, они продолжатся до вторника.
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В миреАлександрияКаир (город)Средиземное море
 
 
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