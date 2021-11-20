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Автоблогер Саид Губденский погиб в аварии на западе Москвы

Автоблогер Саид Губденский погиб в ДТП на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 20.11.2021

Автоблогер Саид Губденский погиб в аварии на западе Москвы

Автомобильный блогер Саид Губденский погиб при лобовом столкновении машин на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости его менеджер. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T16:28

2021-11-20T16:28

2021-11-20T23:11

происшествия

москва

авто

кутузовский проспект

саид губденский

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Автомобильный блогер Саид Губденский погиб при лобовом столкновении машин на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости его менеджер. "Так. Товарищ был, коллега по работе", — ответил он на вопрос о том, скончался ли блогер и кто с ним был в машине.Губденский был за рулем BMW. По данным СМИ, он скончался на месте. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что одна из разбившихся на Кутузовском проспекте машин принадлежит Губденскому. На иномарке, которая, по данным ГИБДД, вылетела на встречку, нанесено название его аккаунта в Instagram. На странице у блогера свыше 498 тысяч подписчиков. Накануне он выкладывал в истории видео с тем, как гоняет по Москве.По словам корреспондента, журналисты попытались опросить свидетелей ЧП: один из очевидцев рассказал, что услышал лишь громкий звук. После этого приехавшие на место ДТП "друзья Саида" не дали им продолжить.Об аварии на западе Москвы РИА Новости сообщили в экстренных службах. По словам собеседника агентства, два автомобиля столкнулись лоб в лоб, после чего в них врезался еще один.Как рассказали в ГИБДД, аварию устроил водитель BMW: он выехал на встречку и столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes. Известно о двух погибших и одном пострадавшем. ЧП произошло возле дома 33.

https://ria.ru/20211120/saratov-1759926237.html

москва

кутузовский проспект

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Друзья участника ДТП на Кутузовском проспекте увели свидетеля аварии от журналистов Друзья участника ДТП на Кутузовском проспекте увели свидетеля аварии от журналистов 2021-11-20T16:28 true PT0M20S

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происшествия, москва, авто, кутузовский проспект, саид губденский