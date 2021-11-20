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В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека - РИА Новости, 20.11.2021

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

Число погибших в ДТП на Кутузовском проспекте в Москвевыросло до двух человек, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T16:27

2021-11-20T16:27

2021-11-20T17:07

происшествия

москва

кутузовский проспект

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших в ДТП на Кутузовском проспекте в Москвевыросло до двух человек, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале."Пассажир BMW скончался в больнице", — говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что один из попавших в аварию автомобилей принадлежит блогеру Саиду Губденскому. На разбившейся BMW нанесено название его аккаунта в Instagram.Позже менеджер Губденского подтвердил агентству информацию о его гибели. Отвечая на вопрос о втором человеке в машине, он сказал, что это был товарищ и коллега по работе.В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб, в них врезался еще один. По данным госавтоинспекции, водитель BMW выехал на встречную полосу. В результате он погиб на месте, его пассажира госпитализировали.Информации о других погибших не поступало.

москва

кутузовский проспект

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2021

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Кадры ДТП на Кутузовском проспекте Число погибших в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве выросло до двух: пассажир BMW скончался в больнице. 2021-11-20T16:27 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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