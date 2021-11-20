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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 20.11.2021
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля
Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, потом в них врезался еще один, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T15:44
2021-11-20T15:44
2021-11-20T18:25
происшествия
москва
авто
кутузовский проспект
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, потом в них врезался еще один, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В ДТП потом попала еще машина", — сказал собеседник агентства.По его данным, один человек погиб, один пострадал. ДТП произошло возле дома 33. Как рассказала Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале, водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes. Водитель скончался от полученных травм, его пассажир госпитализирован, информации о других пострадавших нет.
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Кадры ДТП на Кутузовском проспекте
Число погибших в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве выросло до двух: пассажир BMW скончался в больнице.
2021-11-20T15:44
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Друзья участника ДТП на Кутузовском проспекте увели свидетеля аварии от журналистов
Друзья участника ДТП на Кутузовском проспекте увели свидетеля аварии от журналистов
2021-11-20T15:44
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, москва, авто, кутузовский проспект, видео
15:44 20.11.2021 (обновлено: 18:25 20.11.2021)
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля, один человек погиб