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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 20.11.2021

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, потом в них врезался еще один, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T15:44

2021-11-20T15:44

2021-11-20T18:25

происшествия

москва

авто

кутузовский проспект

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, потом в них врезался еще один, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В ДТП потом попала еще машина", — сказал собеседник агентства.По его данным, один человек погиб, один пострадал. ДТП произошло возле дома 33. Как рассказала Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале, водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes. Водитель скончался от полученных травм, его пассажир госпитализирован, информации о других пострадавших нет.

москва

кутузовский проспект

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры ДТП на Кутузовском проспекте Число погибших в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве выросло до двух: пассажир BMW скончался в больнице. 2021-11-20T15:44 true PT0M17S

Друзья участника ДТП на Кутузовском проспекте увели свидетеля аварии от журналистов Друзья участника ДТП на Кутузовском проспекте увели свидетеля аварии от журналистов 2021-11-20T15:44 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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