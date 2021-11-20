https://ria.ru/20211120/dtp-1759929716.html

В Нижегородской области автобус съехал с дороги и перевернулся

В Нижегородской области автобус съехал с дороги и перевернулся - РИА Новости, 20.11.2021

В Нижегородской области автобус съехал с дороги и перевернулся

Четыре человека получили травмы в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T08:47

2021-11-20T08:47

2021-11-20T11:25

происшествия

нижегородская область

балахнинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

балахна

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.Авария произошла в 6:03 в субботу на трассе Р-152 Ростов-Нижний Новгород в Балахнинском районе возле села Трестьяны."Автобус съехал на обочину с последующим опрокидыванием. По предварительным данным, в результате пострадали четыре человека, детей среди них нет", — заявила собеседница агентства.В пресс-службе регионального управления МВД журналистам сообщили, что в ДТП попал двухэтажный автобус, в котором находились 35 человек. "По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. <...> На месте работают службы быстрого реагирования. На настоящий момент информации о погибших нет", — говорится в сообщении ведомства.Региональный минздрав сообщил о госпитализации трех пассажиров."По уточнённой информации, в результате ДТП с участием автобуса в Балахнинском районе 13 человек обратились за медицинской помощью. Бригадами территориального Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Балахны они были доставлены в Балахнинскую ЦРБ. Десять человек направлены на амбулаторное лечение, трое госпитализированы", - сообщили в минздраве региона.Подчеркивается, что среди пассажиров, находившихся в салоне, детей нет.Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства при оказании услуг.На месте аварии продолжают работать экстренные службы. 18 пассажиров в медпомощи не нуждаются и ожидают резервного автобуса.По предварительным данным, водитель выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, из-за чего не справился с управлением.

https://ria.ru/20211109/avtobus-1758161950.html

https://ria.ru/20211116/dtp-1759218356.html

https://ria.ru/20211110/dtp-1758354535.html

нижегородская область

балахнинский район

балахна

нижний новгород

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Место аварии в Нижегородской области, где перевернулся автобус Автобус перевернулся в Нижегородской области, тринадцать человек пострадали 2021-11-20T08:47 true PT0M08S

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происшествия, нижегородская область, балахнинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балахна, нижний новгород