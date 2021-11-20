Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/dtp-1759929716.html
В Нижегородской области автобус съехал с дороги и перевернулся
В Нижегородской области автобус съехал с дороги и перевернулся - РИА Новости, 20.11.2021
В Нижегородской области автобус съехал с дороги и перевернулся
Четыре человека получили травмы в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:47
2021-11-20T11:25
происшествия
нижегородская область
балахнинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балахна
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759931494_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ea227108da09744a79a57c30a364af9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.Авария произошла в 6:03 в субботу на трассе Р-152 Ростов-Нижний Новгород в Балахнинском районе возле села Трестьяны."Автобус съехал на обочину с последующим опрокидыванием. По предварительным данным, в результате пострадали четыре человека, детей среди них нет", — заявила собеседница агентства.В пресс-службе регионального управления МВД журналистам сообщили, что в ДТП попал двухэтажный автобус, в котором находились 35 человек. "По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. &lt;...&gt; На месте работают службы быстрого реагирования. На настоящий момент информации о погибших нет", — говорится в сообщении ведомства.Региональный минздрав сообщил о госпитализации трех пассажиров."По уточнённой информации, в результате ДТП с участием автобуса в Балахнинском районе 13 человек обратились за медицинской помощью. Бригадами территориального Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Балахны они были доставлены в Балахнинскую ЦРБ. Десять человек направлены на амбулаторное лечение, трое госпитализированы", - сообщили в минздраве региона.Подчеркивается, что среди пассажиров, находившихся в салоне, детей нет.Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства при оказании услуг.На месте аварии продолжают работать экстренные службы. 18 пассажиров в медпомощи не нуждаются и ожидают резервного автобуса.По предварительным данным, водитель выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, из-за чего не справился с управлением.
https://ria.ru/20211109/avtobus-1758161950.html
https://ria.ru/20211116/dtp-1759218356.html
https://ria.ru/20211110/dtp-1758354535.html
нижегородская область
балахнинский район
балахна
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Место аварии в Нижегородской области, где перевернулся автобус
Автобус перевернулся в Нижегородской области, тринадцать человек пострадали
2021-11-20T08:47
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759931494_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_3aaa4bee4e692a30497c5d74d77a6ae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, нижегородская область, балахнинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балахна, нижний новгород
08:47 20.11.2021 (обновлено: 11:25 20.11.2021)
 
В Нижегородской области автобус съехал с дороги и перевернулся

В Нижегородской области автобус съехал с дороги и перевернулся, пострадали 14 человек

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Авария произошла в 6:03 в субботу на трассе Р-152 Ростов-Нижний Новгород в Балахнинском районе возле села Трестьяны.
ДТП с автобусом в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 09:13
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае
"Автобус съехал на обочину с последующим опрокидыванием. По предварительным данным, в результате пострадали четыре человека, детей среди них нет", — заявила собеседница агентства.
В пресс-службе регионального управления МВД журналистам сообщили, что в ДТП попал двухэтажный автобус, в котором находились 35 человек. "По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. <...> На месте работают службы быстрого реагирования. На настоящий момент информации о погибших нет", — говорится в сообщении ведомства.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 03:54
На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
Региональный минздрав сообщил о госпитализации трех пассажиров.
"По уточнённой информации, в результате ДТП с участием автобуса в Балахнинском районе 13 человек обратились за медицинской помощью. Бригадами территориального Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Балахны они были доставлены в Балахнинскую ЦРБ. Десять человек направлены на амбулаторное лечение, трое госпитализированы", - сообщили в минздраве региона.
Подчеркивается, что среди пассажиров, находившихся в салоне, детей нет.
"По состоянию на 10.00 20.11.2021 самостоятельно в ЦРБ обратилась ещё одна женщина. По результатам обследования в госпитализации не нуждалась. Итого: пострадало 14, госпитализировано трое, 11 направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения.
Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства при оказании услуг.
На месте аварии продолжают работать экстренные службы. 18 пассажиров в медпомощи не нуждаются и ожидают резервного автобуса.
По предварительным данным, водитель выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, из-за чего не справился с управлением.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 11:10
В Челябинской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
 
ПроисшествияНижегородская областьБалахнинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БалахнаНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
10:34Умер Валерий Гаркалин
10:30Россия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от Украины
10:28Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана
10:25Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы
Лента новостейМолния
В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачуУмер Валерий ГаркалинРоссия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от УкраиныГлава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями АфганистанаПравительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы