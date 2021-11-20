https://ria.ru/20211120/diplomy-1759924090.html
Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников - РИА Новости, 20.11.2021
Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей,... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T03:33
2021-11-20T03:33
2021-11-20T03:36
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации.Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают граждан от вакцинации против COVID-19. По его мнению, это непрофессионально.Он отметил, что таких специалистов надо лишать возможности осуществлять врачебную деятельность, потому что они используют свое служебное положение во вред людям."Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством - вакциной в данном случае - и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет", - пояснил Гинцбург свою точку зрения.
https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759288896.html
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03:33 20.11.2021 (обновлено: 03:36 20.11.2021)
Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников