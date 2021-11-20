https://ria.ru/20211120/diplomy-1759924090.html

Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников

Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников - РИА Новости, 20.11.2021

Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей,... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T03:33

2021-11-20T03:33

2021-11-20T03:36

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758231842_0:263:2606:1729_1920x0_80_0_0_06c520e662843b7658e176412f8c5b9d.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации.Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают граждан от вакцинации против COVID-19. По его мнению, это непрофессионально.Он отметил, что таких специалистов надо лишать возможности осуществлять врачебную деятельность, потому что они используют свое служебное положение во вред людям."Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством - вакциной в данном случае - и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет", - пояснил Гинцбург свою точку зрения.

https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759288896.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии