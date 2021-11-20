https://ria.ru/20211120/covid-1759966940.html
Эта категория людей обладает уникальным иммунитетом к ковиду
Названа категория людей с "уникальным" иммунитетом к COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021
Эта категория людей обладает уникальным иммунитетом к ковиду
У медработников, ухаживающих за больными COVID-19 в красной зоне, обнаружили особый вид иммунитета, заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T16:24
2021-11-20T16:24
2021-11-20T17:10
распространение коронавируса
лондон
здоровье - общество
здоровье
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757572222_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_f44c838613712b6403b8e6ffa6233a7e.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. У медработников, ухаживающих за больными COVID-19 в красной зоне, обнаружили особый вид иммунитета, заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона NHS Trust. Их исследование опубликовано в журнал Nature.Авторы работы наблюдали более чем за 750 медицинскими работниками, которые постоянно контактировали с пациентами с коронавирусом. В итоге за весь период исследования 58 человек не получили ни одного положительного теста на инфекцию. Их объединял один особый показатель в анализах крови, отсутствующий у остальных испытуемых, — высокая концентрация T-клеток иммунной системы, которые действуют как клетки памяти, способные распознавать конкретные инфекции, когда они появляются в организме.Исследователи считают, что такие специфические Т-лимфоциты останавливают SARS-CoV-2, отключая кластер вирусных белков, называемый комплексом репликации и транскрипции и помогающий вирусу воспроизводиться. Как оказалось, эти Т-клетки присутствовали в образцах крови, собранных до пандемии: причем они тоже могли распознавать коронавирус.Как предполагают ученые, выявленные ими лимфоциты могли появиться в организме при заражении коронавирусом, вызывающим простуду, но прямых доказательств этому нет.
https://ria.ru/20211120/covid-1759948512.html
https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759951014.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757572222_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_1f1e256bde8b1c11cf731f692599222a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19
16:24 20.11.2021 (обновлено: 17:10 20.11.2021)
Названа категория людей с "уникальным" иммунитетом к COVID-19
Nature: ученые выяснили, какие люди обладают особым иммунитетом к COVID-19
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
У медработников, ухаживающих за больными COVID-19 в красной зоне, обнаружили особый вид иммунитета, заявили ученые из Университетского колледжа Лондона
и Имперского колледжа Лондона NHS Trust. Их исследование опубликовано в журнал Nature
.
Авторы работы наблюдали более чем за 750 медицинскими работниками, которые постоянно контактировали с пациентами с коронавирусом. В итоге за весь период исследования 58 человек не получили ни одного положительного теста на инфекцию. Их объединял один особый показатель в анализах крови, отсутствующий у остальных испытуемых, — высокая концентрация T-клеток иммунной системы, которые действуют как клетки памяти, способные распознавать конкретные инфекции, когда они появляются в организме.
Исследователи считают, что такие специфические Т-лимфоциты останавливают SARS-CoV-2, отключая кластер вирусных белков, называемый комплексом репликации и транскрипции и помогающий вирусу воспроизводиться. Как оказалось, эти Т-клетки присутствовали в образцах крови, собранных до пандемии: причем они тоже могли распознавать коронавирус.
Как предполагают ученые, выявленные ими лимфоциты могли появиться в организме при заражении коронавирусом, вызывающим простуду, но прямых доказательств этому нет.