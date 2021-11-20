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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211120/covid-1759966940.html
Эта категория людей обладает уникальным иммунитетом к ковиду
Названа категория людей с "уникальным" иммунитетом к COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021
Эта категория людей обладает уникальным иммунитетом к ковиду
У медработников, ухаживающих за больными COVID-19 в красной зоне, обнаружили особый вид иммунитета, заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T16:24
2021-11-20T17:10
распространение коронавируса
лондон
здоровье - общество
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. У медработников, ухаживающих за больными COVID-19 в красной зоне, обнаружили особый вид иммунитета, заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона NHS Trust. Их исследование опубликовано в журнал Nature.Авторы работы наблюдали более чем за 750 медицинскими работниками, которые постоянно контактировали с пациентами с коронавирусом. В итоге за весь период исследования 58 человек не получили ни одного положительного теста на инфекцию. Их объединял один особый показатель в анализах крови, отсутствующий у остальных испытуемых, — высокая концентрация T-клеток иммунной системы, которые действуют как клетки памяти, способные распознавать конкретные инфекции, когда они появляются в организме.Исследователи считают, что такие специфические Т-лимфоциты останавливают SARS-CoV-2, отключая кластер вирусных белков, называемый комплексом репликации и транскрипции и помогающий вирусу воспроизводиться. Как оказалось, эти Т-клетки присутствовали в образцах крови, собранных до пандемии: причем они тоже могли распознавать коронавирус.Как предполагают ученые, выявленные ими лимфоциты могли появиться в организме при заражении коронавирусом, вызывающим простуду, но прямых доказательств этому нет.
https://ria.ru/20211120/covid-1759948512.html
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лондон, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19
16:24 20.11.2021 (обновлено: 17:10 20.11.2021)
 
Названа категория людей с "уникальным" иммунитетом к COVID-19

Nature: ученые выяснили, какие люди обладают особым иммунитетом к COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале
Медицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. У медработников, ухаживающих за больными COVID-19 в красной зоне, обнаружили особый вид иммунитета, заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона NHS Trust. Их исследование опубликовано в журнал Nature.
Авторы работы наблюдали более чем за 750 медицинскими работниками, которые постоянно контактировали с пациентами с коронавирусом. В итоге за весь период исследования 58 человек не получили ни одного положительного теста на инфекцию. Их объединял один особый показатель в анализах крови, отсутствующий у остальных испытуемых, — высокая концентрация T-клеток иммунной системы, которые действуют как клетки памяти, способные распознавать конкретные инфекции, когда они появляются в организме.
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Как предполагают ученые, выявленные ими лимфоциты могли появиться в организме при заражении коронавирусом, вызывающим простуду, но прямых доказательств этому нет.
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