https://ria.ru/20211120/covid-1759948512.html

Ученые предупредили о риске "вечного" COVID-19

Ученые предупредили о риске "вечного" COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021

Ученые предупредили о риске "вечного" COVID-19

Сочетание способности к повторному заражению и скорости передачи инфекции — основные свойства дельта-штамма SARS-CoV-2 — может привести к затяжной пандемии,... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T13:01

2021-11-20T13:01

2021-11-20T15:30

распространение коронавируса

сша

бразилия

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сочетание способности к повторному заражению и скорости передачи инфекции — основные свойства дельта-штамма SARS-CoV-2 — может привести к затяжной пандемии, сообщили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана. Их исследование опубликовано в журнале Cell.По мере распространения COVID-19 его возбудитель мутировал. Некоторые варианты быстро стали доминирующими штаммами, например, альфа (британский штамм) и дельта (индийский), в то время как бета не смог закрепиться или существенно повлиять на ход эпидемии.Авторы работы создали модель, которая показывает, как пандемии, вызванные гипотетическими вариантами, будут влиять на популяции, которые используют различные комбинации методов борьбы с инфекцией: масочный режим, соблюдение дистанции и вакцинация. Анализ предполагал несколько сценариев, включая комбинации двух признаков: скорость заражения, аналогичная альфа-варианту; частичное ускользание от иммунного ответа, характерное для беты; сочетание этих свойств, как у дельты; и вариант без перечисленных признаков.Команда определила, что индийский штамм, обладающий сразу двумя главными свойствами альфа- и бета-вариантов, вызывает наибольшие опасения. По словам исследовательницы Мэри Бушман, самым эффективным способом снизить активность дельты остается массовая иммунизация."Нужно, чтобы люди осознали, что появление таких вариантов, как дельта, делает вакцинацию еще важнее. Даже если мы не сможем уничтожить вирус, мы можем гарантировать, что люди столкнутся с ним подготовленными", — резюмировала ученая.Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом заразились более 256 миллионов человек в мире, 5,1 миллиона умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://radiosputnik.ria.ru/20211120/koronavirus-1759940730.html

https://ria.ru/20211119/immunitet-1759813157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, бразилия, университет джонса хопкинса, россия, коронавирус covid-19