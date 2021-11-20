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В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу - РИА Новости, 20.11.2021
В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
Прокуратура Оренбургской области организовала проверку после появления видео, в котором инвалид-колясочник на четвереньках полз на прием к врачу в больнице... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:35
2021-11-20T10:35
2021-11-20T10:35
происшествия
оренбургская область
медногорск
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УФА, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области организовала проверку после появления видео, в котором инвалид-колясочник на четвереньках полз на прием к врачу в больнице Медногорска, сообщили в надзорном ведомстве.Ранее в социальных сетях появилось видео очевидца из медногорской больницы. На кадрах мужчина на четвереньках ползет по коридору учреждения. Сообщается, что ему не предоставили коляску."Прокурором Медногорска Андреем Черепановым по поручению прокурора области организована проверка сведений, распространенных в средствах массовой информации, о нарушении прав инвалида на доступную среду и медицинскую помощь. В сети "Интернет" появился видеоролик, на котором мужчина, находясь в больнице, передвигается на коленях без использования коляски и сопровождения персонала", - говорится в сообщении прокуратуры области.Отмечается, что в ходе проверки надзорному ведомству предстоит оценить качество организации работы по оказанию медицинских услуг в городской больнице Медногорска, а также проверить исполнение законодательства в части обеспечения доступной среды для инвалидов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/patsient-1739824214.html
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оренбургская область
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происшествия, оренбургская область, медногорск
В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид-колясочник на четвереньках полз к врачу