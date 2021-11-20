https://ria.ru/20211120/bolnitsa-1759936537.html

Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы

Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы - РИА Новости, 20.11.2021

Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы

Правительство России выделило 100 миллионов рублей на дооснащение Курской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T10:25

2021-11-20T10:25

2021-11-20T10:25

общество

курская область

министерство финансов рф (минфин россии)

михаил мишустин

здоровье - общество

роман старовойт

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753664511_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_bc354cb037990ebca4edf09ce4109bf1.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство России выделило 100 миллионов рублей на дооснащение Курской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что такое решение принято по итогам рабочей поездки премьера Михаила Мишустина в регион в октябре 2021 года. Во время визита врачи сообщили о нехватке важного оборудования. Подчеркивается, что за счет федеральных средств для больницы приобретут два высокотехнологичных аппарата - дистанционный литотриптор и современный кардиокомплекс."Федеральный центр поможет Курской области закупить современное медицинское оборудование для областной клинической больницы. Распоряжение о выделении на это 100 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Мишустин, находясь с рабочей поездкой в Курской области, поручил выделить средства на строительство многопрофильной детской больницы. Уточняется, что средства на софинансирование строительства больницы должны быть заложены в новом трехлетнем бюджете. Вопрос поручено решить Минфину и Минздраву РФ.Отмечается, что Мишустин также осмотрел строительную площадку инфекционного корпуса больницы. Губернатор региона Роман Старовойт на вопрос о сроках ввода инфекционного корпуса в эксплуатацию сказал, что если помощь федерального центра поступит на следующей неделе, то к 20 декабря больница будет готова к работе. В тот же день более 1,3 миллиарда рублей на завершение строительства поступили в регион.

https://ria.ru/20211103/kislorod-1757569355.html

https://ria.ru/20211020/mishustin-1755334379.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, курская область, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, здоровье - общество, роман старовойт, россия