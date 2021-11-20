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Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы
Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы - РИА Новости, 20.11.2021
Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы
Правительство России выделило 100 миллионов рублей на дооснащение Курской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:25
2021-11-20T10:25
общество
курская область
министерство финансов рф (минфин россии)
михаил мишустин
здоровье - общество
роман старовойт
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство России выделило 100 миллионов рублей на дооснащение Курской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что такое решение принято по итогам рабочей поездки премьера Михаила Мишустина в регион в октябре 2021 года. Во время визита врачи сообщили о нехватке важного оборудования. Подчеркивается, что за счет федеральных средств для больницы приобретут два высокотехнологичных аппарата - дистанционный литотриптор и современный кардиокомплекс."Федеральный центр поможет Курской области закупить современное медицинское оборудование для областной клинической больницы. Распоряжение о выделении на это 100 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Мишустин, находясь с рабочей поездкой в Курской области, поручил выделить средства на строительство многопрофильной детской больницы. Уточняется, что средства на софинансирование строительства больницы должны быть заложены в новом трехлетнем бюджете. Вопрос поручено решить Минфину и Минздраву РФ.Отмечается, что Мишустин также осмотрел строительную площадку инфекционного корпуса больницы. Губернатор региона Роман Старовойт на вопрос о сроках ввода инфекционного корпуса в эксплуатацию сказал, что если помощь федерального центра поступит на следующей неделе, то к 20 декабря больница будет готова к работе. В тот же день более 1,3 миллиарда рублей на завершение строительства поступили в регион.
https://ria.ru/20211103/kislorod-1757569355.html
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общество, курская область, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, здоровье - общество, роман старовойт, россия
10:25 20.11.2021
 
Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы

Правительство выделило сто миллионов рублей на дооснащение Курской областной больницы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра строящегося инфекционного корпуса Курской областной клинической больницы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра строящегося инфекционного корпуса Курской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство России выделило 100 миллионов рублей на дооснащение Курской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что такое решение принято по итогам рабочей поездки премьера Михаила Мишустина в регион в октябре 2021 года. Во время визита врачи сообщили о нехватке важного оборудования. Подчеркивается, что за счет федеральных средств для больницы приобретут два высокотехнологичных аппарата - дистанционный литотриптор и современный кардиокомплекс.
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"Федеральный центр поможет Курской области закупить современное медицинское оборудование для областной клинической больницы. Распоряжение о выделении на это 100 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Мишустин, находясь с рабочей поездкой в Курской области, поручил выделить средства на строительство многопрофильной детской больницы. Уточняется, что средства на софинансирование строительства больницы должны быть заложены в новом трехлетнем бюджете. Вопрос поручено решить Минфину и Минздраву РФ.
Отмечается, что Мишустин также осмотрел строительную площадку инфекционного корпуса больницы. Губернатор региона Роман Старовойт на вопрос о сроках ввода инфекционного корпуса в эксплуатацию сказал, что если помощь федерального центра поступит на следующей неделе, то к 20 декабря больница будет готова к работе. В тот же день более 1,3 миллиарда рублей на завершение строительства поступили в регион.
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ОбществоКурская областьМинистерство финансов РФ (Минфин России)Михаил МишустинЗдоровье - ОбществоРоман СтаровойтРоссия
 
 
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