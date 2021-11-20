Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы
Правительство выделило сто миллионов рублей на дооснащение Курской областной больницы
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра строящегося инфекционного корпуса Курской областной клинической больницы
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство России выделило 100 миллионов рублей на дооснащение Курской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что такое решение принято по итогам рабочей поездки премьера Михаила Мишустина в регион в октябре 2021 года. Во время визита врачи сообщили о нехватке важного оборудования. Подчеркивается, что за счет федеральных средств для больницы приобретут два высокотехнологичных аппарата - дистанционный литотриптор и современный кардиокомплекс.
"Федеральный центр поможет Курской области закупить современное медицинское оборудование для областной клинической больницы. Распоряжение о выделении на это 100 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Мишустин, находясь с рабочей поездкой в Курской области, поручил выделить средства на строительство многопрофильной детской больницы. Уточняется, что средства на софинансирование строительства больницы должны быть заложены в новом трехлетнем бюджете. Вопрос поручено решить Минфину и Минздраву РФ.
Отмечается, что Мишустин также осмотрел строительную площадку инфекционного корпуса больницы. Губернатор региона Роман Старовойт на вопрос о сроках ввода инфекционного корпуса в эксплуатацию сказал, что если помощь федерального центра поступит на следующей неделе, то к 20 декабря больница будет готова к работе. В тот же день более 1,3 миллиарда рублей на завершение строительства поступили в регион.