https://ria.ru/20211120/bespilotnik-1760005198.html
"Роскосмос" отслеживает военный орбитальный беспилотник США
"Роскосмос" отслеживает военный орбитальный беспилотник США - РИА Новости, 20.11.2021
"Роскосмос" отслеживает военный орбитальный беспилотник США
Роскосмос знает, видит и отслеживает американский военный орбитальный беспилотник X-37, заявил в субботу глава Росксомоса Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T22:38
2021-11-20T22:38
2021-11-20T23:28
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Роскосмос знает, видит и отслеживает американский военный орбитальный беспилотник X-37, заявил в субботу глава Росксомоса Дмитрий Рогозин."Ну во-первых надо сказать, что мы это все видим, все знаем, все отслеживаем. Могу вам точно совершенно сказать, что в плане военного космоса мы точно ни от кого не отстаем", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя миссию очередного американского космического беспилотника X-37.Раннее российской стороной заявлялось, что орбитальные беспилотники X-37 способны нести несколько ядерных боевых блоков на борту и являются ударными системами стратегического назначения космического базирования. При этом официально Соединенные Штаты утверждают, что X-37 предназначены только для научных и разведывательных целей. Эти аппараты могут маневрировать в космосе, меняя свою орбиту.По данным источников РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, разрабатываемая в России мобильная спецсистема ПРО С-550 сможет сбивать аппараты США X-37.
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в мире, сша, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия
22:38 20.11.2021 (обновлено: 23:28 20.11.2021)
"Роскосмос" отслеживает военный орбитальный беспилотник США
"Роскосмос" отслеживает в космосе военный американский орбитальный беспилотник X-37