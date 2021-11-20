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Названа ахиллесова пята украинской армии
Раскрыто самое слабое место украинской армии - РИА Новости, 20.11.2021
Названа ахиллесова пята украинской армии
В ВСУ нанимают кадры по принципу лояльности к руководству страны, рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T21:38
2021-11-20T23:46
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В ВСУ нанимают кадры по принципу лояльности к руководству страны, рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук.Ранее местные СМИ провели опрос и выяснили, что в украинской армии растет недовольство, а во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава, многие военнослужащие отказываются заключать новые контракты и работать дальше. Все респонденты заявили, что у контрактников мотивация "ниже плинтуса", а о патриотизме и желании принимать участие в войне не идет и речи.По их словам, еще хуже обстоят дела со срочниками. Их используют как вспомогательные силы на черных работах. Обучением и боевой подготовкой призванных на службу никто не занимается, предпочитая отсылать "красивые отчеты" о работе с ними в Министерство обороны Украины.
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в мире, вооруженные силы украины
21:38 20.11.2021 (обновлено: 23:46 20.11.2021)
 
Раскрыто самое слабое место украинской армии

Украинский военный эксперт Кравчук раскрыл самое слабое место ВСУ

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В ВСУ нанимают кадры по принципу лояльности к руководству страны, рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук.

"Наши вооруженные силы сегодня, к сожалению, слишком политизированы. Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность — тем больше работает этот принцип", — отметил специалист в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее местные СМИ провели опрос и выяснили, что в украинской армии растет недовольство, а во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава, многие военнослужащие отказываются заключать новые контракты и работать дальше. Все респонденты заявили, что у контрактников мотивация "ниже плинтуса", а о патриотизме и желании принимать участие в войне не идет и речи.
По их словам, еще хуже обстоят дела со срочниками. Их используют как вспомогательные силы на черных работах. Обучением и боевой подготовкой призванных на службу никто не занимается, предпочитая отсылать "красивые отчеты" о работе с ними в Министерство обороны Украины.
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