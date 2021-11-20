https://ria.ru/20211120/armiya-1760000721.html
Названа ахиллесова пята украинской армии
Раскрыто самое слабое место украинской армии - РИА Новости, 20.11.2021
Названа ахиллесова пята украинской армии
В ВСУ нанимают кадры по принципу лояльности к руководству страны, рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T21:38
2021-11-20T21:38
2021-11-20T23:46
в мире
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_11abf63ac43958e2140693fc46251454.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В ВСУ нанимают кадры по принципу лояльности к руководству страны, рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук.Ранее местные СМИ провели опрос и выяснили, что в украинской армии растет недовольство, а во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава, многие военнослужащие отказываются заключать новые контракты и работать дальше. Все респонденты заявили, что у контрактников мотивация "ниже плинтуса", а о патриотизме и желании принимать участие в войне не идет и речи.По их словам, еще хуже обстоят дела со срочниками. Их используют как вспомогательные силы на черных работах. Обучением и боевой подготовкой призванных на службу никто не занимается, предпочитая отсылать "красивые отчеты" о работе с ними в Министерство обороны Украины.
https://ria.ru/20211005/razgrom-1753251919.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_67d2c7583bf4f3cd8433be9aae0af26d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
21:38 20.11.2021 (обновлено: 23:46 20.11.2021)
Раскрыто самое слабое место украинской армии
Украинский военный эксперт Кравчук раскрыл самое слабое место ВСУ
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
В ВСУ
нанимают кадры по принципу лояльности к руководству страны, рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук.
"Наши вооруженные силы сегодня, к сожалению, слишком политизированы. Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность — тем больше работает этот принцип", — отметил специалист в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее местные СМИ провели опрос и выяснили, что в украинской армии растет недовольство, а во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава, многие военнослужащие отказываются заключать новые контракты и работать дальше. Все респонденты заявили, что у контрактников мотивация "ниже плинтуса", а о патриотизме и желании принимать участие в войне не идет и речи.
По их словам, еще хуже обстоят дела со срочниками. Их используют как вспомогательные силы на черных работах. Обучением и боевой подготовкой призванных на службу никто не занимается, предпочитая отсылать "красивые отчеты" о работе с ними в Министерство обороны Украины.