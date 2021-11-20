https://ria.ru/20211120/armiya-1760000721.html

Названа ахиллесова пята украинской армии

Раскрыто самое слабое место украинской армии - РИА Новости, 20.11.2021

Названа ахиллесова пята украинской армии

В ВСУ нанимают кадры по принципу лояльности к руководству страны, рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T21:38

2021-11-20T21:38

2021-11-20T23:46

в мире

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_11abf63ac43958e2140693fc46251454.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В ВСУ нанимают кадры по принципу лояльности к руководству страны, рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук.Ранее местные СМИ провели опрос и выяснили, что в украинской армии растет недовольство, а во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава, многие военнослужащие отказываются заключать новые контракты и работать дальше. Все респонденты заявили, что у контрактников мотивация "ниже плинтуса", а о патриотизме и желании принимать участие в войне не идет и речи.По их словам, еще хуже обстоят дела со срочниками. Их используют как вспомогательные силы на черных работах. Обучением и боевой подготовкой призванных на службу никто не занимается, предпочитая отсылать "красивые отчеты" о работе с ними в Министерство обороны Украины.

https://ria.ru/20211005/razgrom-1753251919.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вооруженные силы украины