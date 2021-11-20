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В Китае Alibaba оштрафовали за антимонопольные нарушения
В Китае Alibaba оштрафовали за антимонопольные нарушения - РИА Новости, 20.11.2021
В Китае Alibaba оштрафовали за антимонопольные нарушения
Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка оштрафовало ряд крупнейших компаний Китая, включая интернет-гигантов Alibaba и Tencent, РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:14
2021-11-20T09:14
в мире
китай
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ПЕКИН, 20 ноя – РИА Новости. Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка оштрафовало ряд крупнейших компаний Китая, включая интернет-гигантов Alibaba и Tencent, за нарушения антимонопольного законодательства, говорится в заявлении на сайте регулятора.Всего в последнее время регулятор возбудил и расследовал 43 дела о нарушении антимонопольного законодательства, преимущественно они касаются осуществленных ранее транзакций, слияний и поглощений, о которых компании не сообщили властям.По результатам проверки управление в соответствии со статьями 48 и 49 Антимонопольного закона КНР вынесло решение об административном наказании нарушителей, каждому из которых предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч юаней (78,2 тысячи долларов).В списке компаний-нарушителей фигурируют крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group, интернет-гигант Tencent Holdings, одно из крупнейших предприятий розничной торговли в Китае Suning, конгломерат DiDi, владеющий одноименным сервисом такси, технологическая компания Baidu.В последние годы власти Китая значительно усилили антимонопольный контроль. Так, в апреле этого года за нарушение антимонопольного законодательства государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на рекордные 18,34 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов). В октябре за нарушение антимонопольного законодательства власти страны оштрафовали компанию Meituan, специализирующуюся на доставке еды, на 3,44 миллиарда юаней (около 533 миллионов долларов).В четверг, 18 ноября в Китае было официально зарегистрировано Государственное антимонопольное управление.
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в мире, китай, alibaba group, baidu
09:14 20.11.2021
 
В Китае Alibaba оштрафовали за антимонопольные нарушения

В Китае Alibaba и другие крупнейшие компании оштрафовали за антимонопольные нарушения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 20 ноя – РИА Новости. Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка оштрафовало ряд крупнейших компаний Китая, включая интернет-гигантов Alibaba и Tencent, за нарушения антимонопольного законодательства, говорится в заявлении на сайте регулятора.
Всего в последнее время регулятор возбудил и расследовал 43 дела о нарушении антимонопольного законодательства, преимущественно они касаются осуществленных ранее транзакций, слияний и поглощений, о которых компании не сообщили властям.
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 06:48
СМИ сообщили, что сооснователь Alibaba фигурирует в "досье Пандоры"
По результатам проверки управление в соответствии со статьями 48 и 49 Антимонопольного закона КНР вынесло решение об административном наказании нарушителей, каждому из которых предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч юаней (78,2 тысячи долларов).
В списке компаний-нарушителей фигурируют крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group, интернет-гигант Tencent Holdings, одно из крупнейших предприятий розничной торговли в Китае Suning, конгломерат DiDi, владеющий одноименным сервисом такси, технологическая компания Baidu.
В последние годы власти Китая значительно усилили антимонопольный контроль. Так, в апреле этого года за нарушение антимонопольного законодательства государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на рекордные 18,34 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов). В октябре за нарушение антимонопольного законодательства власти страны оштрафовали компанию Meituan, специализирующуюся на доставке еды, на 3,44 миллиарда юаней (около 533 миллионов долларов).
В четверг, 18 ноября в Китае было официально зарегистрировано Государственное антимонопольное управление.
Основатель Alibaba Джек Ма (в центре) и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 14:22
Основатель Alibaba потерял ведущие позиции в списке богатейших китайцев
 
В миреКитайAlibaba GroupBaidu
 
 
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