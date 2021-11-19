https://ria.ru/20211119/zrk-1759779681.html

Россия "размажет тонким слоем" новые польские ЗРК, заявил военный эксперт

Россия "размажет тонким слоем" новые польские ЗРК, заявил военный эксперт - РИА Новости, 19.11.2021

Россия "размажет тонким слоем" новые польские ЗРК, заявил военный эксперт

Польша планирует разместить свои новые комплексы ПВО, которые будут разработаны совместно с британцами, на границах с Россией и Белоруссией, но в случае... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:10

2021-11-19T12:10

2021-11-19T12:10

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Польша планирует разместить свои новые комплексы ПВО, которые будут разработаны совместно с британцами, на границах с Россией и Белоруссией, но в случае провокации РФ размажет их "тонким слоем по польской земле", заявил РИА Новости военный эксперт, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.Как сообщили ранее в Минобороны Великобритании, Варшава и Лондон подписали заявление о намерениях, согласно которому британские специалисты окажут помощь польской стороне в создании новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Narew стоимостью в несколько миллиардов фунтов."В Польше самонадеянно заявляют, что новые ЗРК смогут успешно сбивать наши ракеты РСЗО, имея в виду ракеты комплексов "Смерч", "Торнадо-С", белорусского "Полонеза". Но надо понимать, что если Польша все-таки когда-то решится на реальные военные провокации против России и Белоруссии, то нет сомнений, что Россией будет применен весь спектр средств, которые не только подавят эти системы ПВО, но и размажут тонким слоем по польской земле", - сказал Мураховский.По его словам, проект Narew предполагает создание зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности. Причем ключевым их элементом будут ракеты с радиолокационной головкой наведения с дальностью действия 25 и 45 километров.Эксперт пояснил, что ракеты с такими головками имеют весьма высокую стоимость, поэтому их не получится применять в больших количествах – на это у Польши не хватит средств. "А одиночными ракетами в случае интенсивного конфликта никто не стреляет, и я не думаю, что они смогут перехватить залп хотя бы одной установки РСЗО "Смерч", не говоря уже о батарее или хотя бы дивизионе", - отметил Мураховский.Кроме того, уточнил специалист, применение дорогостоящих ракет с радиолокационной ГСН в ЗРК средней и малой дальности делает его неэффективным против малых БПЛА, так как стоимость одной ракеты получается в десятки и даже сотни раз дороже цели, которую она должна поразить.Говоря о месте размещения будущих ЗРК британско-польской разработки, Мураховский отметил, что "Польша однозначно дает понять, что она собирается эти зенитные ракетные комплексы разместить вблизи границ РФ и Белоруссии, в частности у границ Калининграда"."Цель размещения в этом месте - противодействие ракетным ударным системам, которые входят в состав ракетных войск и артиллерии РФ и Белоруссии. Польша внимательно изучает возможности наших ударных систем, и эти ЗРК, как они считают, смогут нашим системам противостоять", - добавил военный эксперт.

https://ria.ru/20211021/bulava-1755522509.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/vintovka-1753104471.html

https://ria.ru/20210720/s-500-1741974910.html

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в мире, белоруссия, лондон, польша, виктор мураховский, минобороны великобритании, россия