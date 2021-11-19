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Врач назвал причины появления "жирной крови"
Врач назвал причины появления "жирной крови" - РИА Новости, 19.11.2021
Врач назвал причины появления "жирной крови"
Почему кровь может быть "жирной" и насколько опасно это состояние, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии ФГБУ РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T04:15
2021-11-19T04:15
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Почему кровь может быть "жирной" и насколько опасно это состояние, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Павел Трахтман.Кровь называют хилезной или "жирной", если в ней обнаружено повышенное содержание жиров. В ряде случаев такой результат анализа свидетельствует о нарушении обмена веществ, предупредил Трахтман.Но в большинстве случаев "жирная кровь" является признаком неправильного питания, продолжил он."Чаще всего хилезная кровь связана с погрешностями в диете человека: либо с большим количеством потребляемой жирной пищи, либо, что встречается чаще, с употреблением жирной пищи накануне сдачи анализа. Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид", — отметил Трахтман.Подобное состояние крови мешает проведению лабораторных исследований и влияет на точность диагнозов, добавил он.Обычно специалисты советуют пересдать анализ тем людям, у которых обнаружена "жирная кровь". Естественно, в следующий раз человек должен выполнять все правила и отказаться от неподходящей пищи накануне взятия проб. Но оценивать результаты исследований в любом случае должен не пациент, а врач, напомнил Трахтман.
https://ria.ru/20211116/kholesterin-1759256902.html
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общество, питание, кровь, здоровье, россия, павел трахтман
04:15 19.11.2021
 

Врач назвал причины появления "жирной крови"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПробирки с кровью
Пробирки с кровью - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Почему кровь может быть "жирной" и насколько опасно это состояние, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Павел Трахтман.
Кровь называют хилезной или "жирной", если в ней обнаружено повышенное содержание жиров. В ряде случаев такой результат анализа свидетельствует о нарушении обмена веществ, предупредил Трахтман.
"Подобные ситуации чаще встречаются у людей полных, с нарушенным холестериновым обменом, когда избыточный жир не успевает перерабатываться соответствующими ферментными системами организма и циркулирует в крови, приводя к некоторым заболеваниям. Наиболее известное — это атеросклероз, когда жировые отложения на стенках сосудов сужают их просвет и вызывают довольно драматичные проблемы со здоровьем", —привел пример врач-гематолог.
Но в большинстве случаев "жирная кровь" является признаком неправильного питания, продолжил он.
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"Чаще всего хилезная кровь связана с погрешностями в диете человека: либо с большим количеством потребляемой жирной пищи, либо, что встречается чаще, с употреблением жирной пищи накануне сдачи анализа. Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид", — отметил Трахтман.
Подобное состояние крови мешает проведению лабораторных исследований и влияет на точность диагнозов, добавил он.

"У пациента с хилезной, "жирной" кровью проведение биохимических и других исследований может быть затруднено. Они будут либо плохо интерпретироваться, либо, что более неприятно, давать ложные результаты. Например, большая примесь жировых частиц крови приводит к ложноположительным результатам исследований на сифилис", — сказал гематолог.

Обычно специалисты советуют пересдать анализ тем людям, у которых обнаружена "жирная кровь". Естественно, в следующий раз человек должен выполнять все правила и отказаться от неподходящей пищи накануне взятия проб. Но оценивать результаты исследований в любом случае должен не пациент, а врач, напомнил Трахтман.
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