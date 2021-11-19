https://ria.ru/20211119/zhirnost-1759729364.html
Врач назвал причины появления "жирной крови"
Врач назвал причины появления "жирной крови" - РИА Новости, 19.11.2021
Врач назвал причины появления "жирной крови"
Почему кровь может быть "жирной" и насколько опасно это состояние, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии ФГБУ РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T04:15
2021-11-19T04:15
2021-11-19T04:15
общество
питание
кровь
здоровье
россия
павел трахтман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579932383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ac4bab33e55b7aec7d28eae21596411.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Почему кровь может быть "жирной" и насколько опасно это состояние, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Павел Трахтман.Кровь называют хилезной или "жирной", если в ней обнаружено повышенное содержание жиров. В ряде случаев такой результат анализа свидетельствует о нарушении обмена веществ, предупредил Трахтман.Но в большинстве случаев "жирная кровь" является признаком неправильного питания, продолжил он."Чаще всего хилезная кровь связана с погрешностями в диете человека: либо с большим количеством потребляемой жирной пищи, либо, что встречается чаще, с употреблением жирной пищи накануне сдачи анализа. Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид", — отметил Трахтман.Подобное состояние крови мешает проведению лабораторных исследований и влияет на точность диагнозов, добавил он.Обычно специалисты советуют пересдать анализ тем людям, у которых обнаружена "жирная кровь". Естественно, в следующий раз человек должен выполнять все правила и отказаться от неподходящей пищи накануне взятия проб. Но оценивать результаты исследований в любом случае должен не пациент, а врач, напомнил Трахтман.
https://ria.ru/20211116/kholesterin-1759256902.html
https://rsport.ria.ru/20211018/toksiny-1754958040.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579932383_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_f5c43a85b0099af7980e291bcb0490c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, питание, кровь, здоровье, россия, павел трахтман
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Почему кровь
может быть "жирной" и насколько опасно это состояние, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Павел Трахтман.
Кровь называют хилезной или "жирной", если в ней обнаружено повышенное содержание жиров. В ряде случаев такой результат анализа свидетельствует о нарушении обмена веществ, предупредил Трахтман.
"Подобные ситуации чаще встречаются у людей полных, с нарушенным холестериновым обменом, когда избыточный жир не успевает перерабатываться соответствующими ферментными системами организма и циркулирует в крови, приводя к некоторым заболеваниям. Наиболее известное — это атеросклероз, когда жировые отложения на стенках сосудов сужают их просвет и вызывают довольно драматичные проблемы со здоровьем", —привел пример врач-гематолог.
Но в большинстве случаев "жирная кровь" является признаком неправильного питания, продолжил он.
"Чаще всего хилезная кровь связана с погрешностями в диете человека: либо с большим количеством потребляемой жирной пищи, либо, что встречается чаще, с употреблением жирной пищи накануне сдачи анализа. Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид", — отметил Трахтман.
Подобное состояние крови мешает проведению лабораторных исследований и влияет на точность диагнозов, добавил он.
"У пациента с хилезной, "жирной" кровью проведение биохимических и других исследований может быть затруднено. Они будут либо плохо интерпретироваться, либо, что более неприятно, давать ложные результаты. Например, большая примесь жировых частиц крови приводит к ложноположительным результатам исследований на сифилис", — сказал гематолог.
Обычно специалисты советуют пересдать анализ тем людям, у которых обнаружена "жирная кровь". Естественно, в следующий раз человек должен выполнять все правила и отказаться от неподходящей пищи накануне взятия проб. Но оценивать результаты исследований в любом случае должен не пациент, а врач, напомнил Трахтман.