https://ria.ru/20211119/zhirnost-1759729364.html

Врач назвал причины появления "жирной крови"

Врач назвал причины появления "жирной крови" - РИА Новости, 19.11.2021

Врач назвал причины появления "жирной крови"

Почему кровь может быть "жирной" и насколько опасно это состояние, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии ФГБУ РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T04:15

2021-11-19T04:15

2021-11-19T04:15

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павел трахтман

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Почему кровь может быть "жирной" и насколько опасно это состояние, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Павел Трахтман.Кровь называют хилезной или "жирной", если в ней обнаружено повышенное содержание жиров. В ряде случаев такой результат анализа свидетельствует о нарушении обмена веществ, предупредил Трахтман.Но в большинстве случаев "жирная кровь" является признаком неправильного питания, продолжил он."Чаще всего хилезная кровь связана с погрешностями в диете человека: либо с большим количеством потребляемой жирной пищи, либо, что встречается чаще, с употреблением жирной пищи накануне сдачи анализа. Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид", — отметил Трахтман.Подобное состояние крови мешает проведению лабораторных исследований и влияет на точность диагнозов, добавил он.Обычно специалисты советуют пересдать анализ тем людям, у которых обнаружена "жирная кровь". Естественно, в следующий раз человек должен выполнять все правила и отказаться от неподходящей пищи накануне взятия проб. Но оценивать результаты исследований в любом случае должен не пациент, а врач, напомнил Трахтман.

https://ria.ru/20211116/kholesterin-1759256902.html

https://rsport.ria.ru/20211018/toksiny-1754958040.html

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общество, питание, кровь, здоровье, россия, павел трахтман