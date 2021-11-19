https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759914136.html

Суд вынес приговор экс-главе отдела МВД Нижегородской области

Суд вынес приговор экс-главе отдела МВД Нижегородской области - РИА Новости, 19.11.2021

Суд вынес приговор экс-главе отдела МВД Нижегородской области

Бывший начальник 4-го отдела управления по борьбе с коррупцией МВД России по Нижегородской области, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, осужден на... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T22:58

2021-11-19T22:58

2021-11-19T22:58

происшествия

нижегородская область

транснефть

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Бывший начальник 4-го отдела управления по борьбе с коррупцией МВД России по Нижегородской области, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, осужден на 2,5 года колонии общего режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, 30 июля 2020 года начальник отдела областного главка МВД, действуя в качестве посредника, передал взятку в размере 300 тысяч рублей должностному лицу АО "Транснефть – Верхняя Волга" за то, чтобы тот "закрыл глаза" на хищение топлива из нефтепродуктопровода, принадлежащего акционерному обществу.Противоправные действия были выявлены и пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области. В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Он признал свою вину и был заключен под стражу."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Нижегородской области, речь идет об Андрее Кислове. В сентябре 2020 года он был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759898639.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, транснефть, следственный комитет россии (ск рф), россия