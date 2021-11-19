https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759914136.html
Суд вынес приговор экс-главе отдела МВД Нижегородской области
Суд вынес приговор экс-главе отдела МВД Нижегородской области - РИА Новости, 19.11.2021
Суд вынес приговор экс-главе отдела МВД Нижегородской области
Бывший начальник 4-го отдела управления по борьбе с коррупцией МВД России по Нижегородской области, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, осужден на... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:58
2021-11-19T22:58
2021-11-19T22:58
происшествия
нижегородская область
транснефть
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Бывший начальник 4-го отдела управления по борьбе с коррупцией МВД России по Нижегородской области, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, осужден на 2,5 года колонии общего режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, 30 июля 2020 года начальник отдела областного главка МВД, действуя в качестве посредника, передал взятку в размере 300 тысяч рублей должностному лицу АО "Транснефть – Верхняя Волга" за то, чтобы тот "закрыл глаза" на хищение топлива из нефтепродуктопровода, принадлежащего акционерному обществу.Противоправные действия были выявлены и пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области. В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Он признал свою вину и был заключен под стражу."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Нижегородской области, речь идет об Андрее Кислове. В сентябре 2020 года он был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.
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происшествия, нижегородская область, транснефть, следственный комитет россии (ск рф), россия
Суд вынес приговор экс-главе отдела МВД Нижегородской области
Суд приговорил экс-главу отдела МВД Нижегородской области к 2,5 года колонии за взятку