https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759800238.html
Двоих чиновников главка МЧС Москвы заподозрили в получении взятки
Двоих чиновников главка МЧС Москвы заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 19.11.2021
Двоих чиновников главка МЧС Москвы заподозрили в получении взятки
Двое высокопоставленных сотрудников столичного главка МЧС, в том числе первый заместитель начальника управления, подозреваются во взяточничестве, рассказал РИА... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:37
2021-11-19T13:37
2021-11-19T13:49
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей мищенко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Двое высокопоставленных сотрудников столичного главка МЧС, в том числе первый заместитель начальника управления, подозреваются во взяточничестве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Первый заместитель начальника главного управления по Москве Андрей Мищенко и руководитель одного из отделов главка Виктор Самарин подозреваются во взяточничестве", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что задержание высокопоставленных спасателей произошло еще в четверг.Помимо этого, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигуранты получили 50 тысяч рублей за паспорта для коммерческих организаций. Также правоохранители расследуют еще одно дело - в отношении посредника во взяточничестве.
https://ria.ru/20211118/krym-1759671318.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей мищенко
13:37 19.11.2021 (обновлено: 13:49 19.11.2021)
Двоих чиновников главка МЧС Москвы заподозрили в получении взятки
Двоих высокопоставленных чиновников главка МЧС Москвы заподозрили в получении взятки