Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759800238.html
Двоих чиновников главка МЧС Москвы заподозрили в получении взятки
Двоих чиновников главка МЧС Москвы заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 19.11.2021
Двоих чиновников главка МЧС Москвы заподозрили в получении взятки
Двое высокопоставленных сотрудников столичного главка МЧС, в том числе первый заместитель начальника управления, подозреваются во взяточничестве, рассказал РИА... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:37
2021-11-19T13:49
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей мищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759799138_0:150:3062:1872_1920x0_80_0_0_d648b3e8e9fb0b3ccd1c5b82522afe9b.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Двое высокопоставленных сотрудников столичного главка МЧС, в том числе первый заместитель начальника управления, подозреваются во взяточничестве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Первый заместитель начальника главного управления по Москве Андрей Мищенко и руководитель одного из отделов главка Виктор Самарин подозреваются во взяточничестве", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что задержание высокопоставленных спасателей произошло еще в четверг.Помимо этого, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигуранты получили 50 тысяч рублей за паспорта для коммерческих организаций. Также правоохранители расследуют еще одно дело - в отношении посредника во взяточничестве.
https://ria.ru/20211118/krym-1759671318.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759799138_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_63c64597e35fcbda9d0d1af3c86afb71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей мищенко
13:37 19.11.2021 (обновлено: 13:49 19.11.2021)
 
Двоих чиновников главка МЧС Москвы заподозрили в получении взятки

Двоих высокопоставленных чиновников главка МЧС Москвы заподозрили в получении взятки

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Андрей Мищенко
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Андрей Мищенко - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Андрей Мищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Двое высокопоставленных сотрудников столичного главка МЧС, в том числе первый заместитель начальника управления, подозреваются во взяточничестве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Первый заместитель начальника главного управления по Москве Андрей Мищенко и руководитель одного из отделов главка Виктор Самарин подозреваются во взяточничестве", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задержание высокопоставленных спасателей произошло еще в четверг.
Помимо этого, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигуранты получили 50 тысяч рублей за паспорта для коммерческих организаций. Также правоохранители расследуют еще одно дело - в отношении посредника во взяточничестве.
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 17:00
Министра культуры Крыма заподозрили в получении взятки на 25 млн рублей
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Андрей Мищенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В Екатеринбурге потушили пожар в деревообрабатывающем цеху
04:09В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна COVID-19
04:03На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимы
03:52Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
Лента новостейМолния
В Екатеринбурге потушили пожар в деревообрабатывающем цехуВ Центре имени Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна COVID-19На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимыГлава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома