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Минтруд уточнил правила предоставления выплат россиянам с низкими доходами
Минтруд уточнил правила предоставления выплат россиянам с низкими доходами - РИА Новости, 19.11.2021
Минтруд уточнил правила предоставления выплат россиянам с низкими доходами
Минтруд предложил упростить получение выплат для россиян с низкими доходами: изменения, в частности, касаются правила "нулевого дохода" для беременных, а также... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:12
2021-11-19T11:45
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минтруд предложил упростить получение выплат для россиян с низкими доходами: изменения, в частности, касаются правила "нулевого дохода" для беременных, а также учета имущества. Это следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В пояснительной записке указывается, что речь идет о ежемесячных пособиях на ребенка в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17, а также выплате женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.В проект также включили новые данные и документы, которые нужно будет предоставить, чтобы оформить пособия. В частности, заявитель должен будет сообщить о нахождении своего транспорта в розыске, о полученных грантах, субсидиях и других целевых поступлениях, в том числе в рамках поддержки предпринимательства, о наличии у него членов его семьи имущества, находящегося под арестом. При этом предлагается не учитывать мотоциклы, а также жилую недвижимость."Проектом постановления в целях социальной защиты малоимущих, беременных женщин предусматривается освобождение их от действия правила "нулевого" дохода в случае, если срок беременности шесть и более месяцев расчетного периода", — говорится в пояснении.Также в ведомстве считают необходимым исключить из учитываемых доходов деньги, предоставленные в рамках государственной соцподдержки для покупки недвижимости, автомобиля, мотоцикла и средства маткапитала, предназначенные для покупки технических средств реабилитации или для строительства или реконструкции жилья, а также сумму возвращенного налога на доходы физических лиц.Поводом для прекращения выплат может стать обращения заявителя, который уже получает деньги в одном регионе, за пособием в другом — из-за смены места жительства, пребывания или фактического проживания — и другие причины, влекущие изменение состава семьи.
https://ria.ru/20211118/golikova-1759721548.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
09:12 19.11.2021 (обновлено: 11:45 19.11.2021)
 
Минтруд уточнил правила предоставления выплат россиянам с низкими доходами

Минтруд подготовил проект о правилах предоставления выплат россиянам с низкими доходами

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минтруд предложил упростить получение выплат для россиян с низкими доходами: изменения, в частности, касаются правила "нулевого дохода" для беременных, а также учета имущества. Это следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке указывается, что речь идет о ежемесячных пособиях на ребенка в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17, а также выплате женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.
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В проект также включили новые данные и документы, которые нужно будет предоставить, чтобы оформить пособия. В частности, заявитель должен будет сообщить о нахождении своего транспорта в розыске, о полученных грантах, субсидиях и других целевых поступлениях, в том числе в рамках поддержки предпринимательства, о наличии у него членов его семьи имущества, находящегося под арестом. При этом предлагается не учитывать мотоциклы, а также жилую недвижимость.
"Проектом постановления в целях социальной защиты малоимущих, беременных женщин предусматривается освобождение их от действия правила "нулевого" дохода в случае, если срок беременности шесть и более месяцев расчетного периода", — говорится в пояснении.
Также в ведомстве считают необходимым исключить из учитываемых доходов деньги, предоставленные в рамках государственной соцподдержки для покупки недвижимости, автомобиля, мотоцикла и средства маткапитала, предназначенные для покупки технических средств реабилитации или для строительства или реконструкции жилья, а также сумму возвращенного налога на доходы физических лиц.
Поводом для прекращения выплат может стать обращения заявителя, который уже получает деньги в одном регионе, за пособием в другом — из-за смены места жительства, пребывания или фактического проживания — и другие причины, влекущие изменение состава семьи.
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ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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