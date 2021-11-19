https://ria.ru/20211119/vyplaty-1759742541.html

Минтруд уточнил правила предоставления выплат россиянам с низкими доходами

Минтруд уточнил правила предоставления выплат россиянам с низкими доходами - РИА Новости, 19.11.2021

Минтруд уточнил правила предоставления выплат россиянам с низкими доходами

Минтруд предложил упростить получение выплат для россиян с низкими доходами: изменения, в частности, касаются правила "нулевого дохода" для беременных, а также... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:12

2021-11-19T09:12

2021-11-19T11:45

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минтруд предложил упростить получение выплат для россиян с низкими доходами: изменения, в частности, касаются правила "нулевого дохода" для беременных, а также учета имущества. Это следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В пояснительной записке указывается, что речь идет о ежемесячных пособиях на ребенка в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17, а также выплате женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.В проект также включили новые данные и документы, которые нужно будет предоставить, чтобы оформить пособия. В частности, заявитель должен будет сообщить о нахождении своего транспорта в розыске, о полученных грантах, субсидиях и других целевых поступлениях, в том числе в рамках поддержки предпринимательства, о наличии у него членов его семьи имущества, находящегося под арестом. При этом предлагается не учитывать мотоциклы, а также жилую недвижимость."Проектом постановления в целях социальной защиты малоимущих, беременных женщин предусматривается освобождение их от действия правила "нулевого" дохода в случае, если срок беременности шесть и более месяцев расчетного периода", — говорится в пояснении.Также в ведомстве считают необходимым исключить из учитываемых доходов деньги, предоставленные в рамках государственной соцподдержки для покупки недвижимости, автомобиля, мотоцикла и средства маткапитала, предназначенные для покупки технических средств реабилитации или для строительства или реконструкции жилья, а также сумму возвращенного налога на доходы физических лиц.Поводом для прекращения выплат может стать обращения заявителя, который уже получает деньги в одном регионе, за пособием в другом — из-за смены места жительства, пребывания или фактического проживания — и другие причины, влекущие изменение состава семьи.

https://ria.ru/20211118/golikova-1759721548.html

https://ria.ru/20211109/nalog-1758163414.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)