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Бутина назвала причину появления резолюции о непризнании выборов в России

Бутина назвала причину появления резолюции о непризнании выборов в России - РИА Новости, 19.11.2021

Бутина назвала причину появления резолюции о непризнании выборов в России

Резолюция конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года вызвана тем, что глава российского государства последовательно... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:20

2021-11-19T12:20

2021-11-19T12:20

политика

сша

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Резолюция конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года вызвана тем, что глава российского государства последовательно отстаивает политику суверенитета страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году."Естественно, претензии к лидеру нашего государства и противостояние со стороны коллективного Запада вызвано тем, что Россия заявила и последовательно отстаивает политику своего суверенитета, наша страна становится сильнее как в гуманитарном, научном, так и в военном плане. Это многим не нравится. Они хотели бы видеть Россию в качестве, так скажем, братьев наших меньших – это те, кто будут просто на вторых ролях и выполнять вслепую волю Вашингтона", - сказала Бутина.Как считает депутат, своей резолюцией конгрессмены США заранее начинают готовить почву, пользуясь методом так называемого "окна Овертона". "Это когда со временем человеку внедряют в голову новую нормальность, определенную нормальность, по американским стандартам, скажем так. То есть они уже сейчас начинают заявлять о нелегитимности российского лидера", - подчеркнула Бутина."Мнение американцев меня, например, как гражданку России, не интересует абсолютно. Я уверена, что мои сограждане и наши соотечественники нас поддержат", - добавила она. По ее словам, Россия готова на партнерские отношения на взаимовыгодных началах, на основах взаимоуважения, "но плясать под дудку Запада мы не будем"."Владимир Владимирович в данном случае - олицетворение политики независимости России. Конечно, им это не нравится и они пытаются ослабить РФ и убрать нашего лидера, которого поддерживает большинство нашего населения. Еще раз повторюсь – безразлично абсолютно", - заключила она.

https://ria.ru/20211119/dzhabarov-1759740251.html

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политика, сша, владимир путин, конгресс сша, госдума рф, мария бутина, россия