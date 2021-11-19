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Косачев прокомментировал американскую резолюцию о выборах президента России
Косачев прокомментировал американскую резолюцию о выборах президента России - РИА Новости, 19.11.2021
Косачев прокомментировал американскую резолюцию о выборах президента России
Резолюция конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года является вмешательство во внутренние дела России, заявил вице-спикер... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:44
2021-11-19T09:00
политика
сша
константин косачев
россия
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Резолюция конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года является вмешательство во внутренние дела России, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов."В конгресс США внесен проект резолюции о непризнании В. В. Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном - ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде", - написал Косачев в Facebook.Он также назвал американскую резолюцию провокацией, нацеленной на срыв наметившейся нормализации отношений между странами.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов."Провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации отношений", - заявил Косачев РИА Новости.
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политика, сша, константин косачев, россия
08:44 19.11.2021 (обновлено: 09:00 19.11.2021)
 
Косачев прокомментировал американскую резолюцию о выборах президента России

Косачев назвал резолюцию конгрессменов США о выборах вмешательством в дела России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Резолюция конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года является вмешательство во внутренние дела России, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов.
"В конгресс США внесен проект резолюции о непризнании В. В. Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном - ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде", - написал Косачев в Facebook.
Он также назвал американскую резолюцию провокацией, нацеленной на срыв наметившейся нормализации отношений между странами.
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов.
"Провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации отношений", - заявил Косачев РИА Новости.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
08:47
Джабаров оценил идею резолюции конгресса США о непризнании выборов в России
 
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