https://ria.ru/20211119/vybory-1759740054.html

Косачев прокомментировал американскую резолюцию о выборах президента России

Косачев прокомментировал американскую резолюцию о выборах президента России - РИА Новости, 19.11.2021

Косачев прокомментировал американскую резолюцию о выборах президента России

Резолюция конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года является вмешательство во внутренние дела России, заявил вице-спикер... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T08:44

2021-11-19T08:44

2021-11-19T09:00

политика

сша

константин косачев

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Резолюция конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года является вмешательство во внутренние дела России, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов."В конгресс США внесен проект резолюции о непризнании В. В. Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном - ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде", - написал Косачев в Facebook.Он также назвал американскую резолюцию провокацией, нацеленной на срыв наметившейся нормализации отношений между странами.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов."Провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации отношений", - заявил Косачев РИА Новости.

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политика, сша, константин косачев, россия