08:44 19.11.2021 (обновлено: 09:00 19.11.2021)
Косачев прокомментировал американскую резолюцию о выборах президента России
Косачев назвал резолюцию конгрессменов США о выборах вмешательством в дела России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Резолюция конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года является вмешательство во внутренние дела России, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов.
"В конгресс США внесен проект резолюции о непризнании В. В. Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном - ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде", - написал Косачев в Facebook.
Он также назвал американскую резолюцию провокацией, нацеленной на срыв наметившейся нормализации отношений между странами.
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов.
"Провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации отношений", - заявил Косачев РИА Новости.