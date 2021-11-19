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Фальков оценил возможность полного перехода вузов на дистант

Фальков оценил возможность полного перехода вузов на дистант - РИА Новости, 19.11.2021

Фальков оценил возможность полного перехода вузов на дистант

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что полный переход на дистанционный формат вузам точно не грозит. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:44

2021-11-19T11:44

2021-11-19T12:00

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что полный переход на дистанционный формат вузам точно не грозит."Разного рода опасения по поводу того, что мы перейдём на дистант - преподавательский состав нам не даст этого сделать… Полный переход на дистант нам точно не грозит", - сказал Фальков на встрече с педагогами вузов в министерстве.По его мнению, сейчас может произойти обратное."Мне кажется, будет расцвет очных форматов, живых форматов общения и уникальных таких форматов, которых не было раньше", - добавил Фальков.

https://ria.ru/20210818/shkoly-1746262422.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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