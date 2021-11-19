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Фальков оценил возможность полного перехода вузов на дистант
Фальков оценил возможность полного перехода вузов на дистант - РИА Новости, 19.11.2021
Фальков оценил возможность полного перехода вузов на дистант
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что полный переход на дистанционный формат вузам точно не грозит. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:44
2021-11-19T12:00
распространение коронавируса
общество
валерий фальков
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коронавирус в россии
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россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что полный переход на дистанционный формат вузам точно не грозит."Разного рода опасения по поводу того, что мы перейдём на дистант - преподавательский состав нам не даст этого сделать… Полный переход на дистант нам точно не грозит", - сказал Фальков на встрече с педагогами вузов в министерстве.По его мнению, сейчас может произойти обратное."Мне кажется, будет расцвет очных форматов, живых форматов общения и уникальных таких форматов, которых не было раньше", - добавил Фальков.
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общество, валерий фальков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, навигатор абитуриента, вузы, россия
11:44 19.11.2021 (обновлено: 12:00 19.11.2021)
 
Фальков оценил возможность полного перехода вузов на дистант

Фальков исключил возможность полного перехода вузов на дистант из-за коронавируса

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что полный переход на дистанционный формат вузам точно не грозит.
"Разного рода опасения по поводу того, что мы перейдём на дистант - преподавательский состав нам не даст этого сделать… Полный переход на дистант нам точно не грозит", - сказал Фальков на встрече с педагогами вузов в министерстве.
По его мнению, сейчас может произойти обратное.
"Мне кажется, будет расцвет очных форматов, живых форматов общения и уникальных таких форматов, которых не было раньше", - добавил Фальков.
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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