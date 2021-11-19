https://ria.ru/20211119/vuchich-1759805987.html

Вучич обсудил с "Росатомом" создание Центра инновационных технологий

Вучич обсудил с "Росатомом" создание Центра инновационных технологий - РИА Новости, 19.11.2021

Вучич обсудил с "Росатомом" создание Центра инновационных технологий

Документы о создании в Сербии совместно с Росатомом Центра инновационных технологий, прежде всего в области медицины, планируется подписать в ходе предстоящего... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:39

2021-11-19T14:39

2021-11-19T14:39

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

александр вучич

сербия

россия

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БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Документы о создании в Сербии совместно с Росатомом Центра инновационных технологий, прежде всего в области медицины, планируется подписать в ходе предстоящего визита сербского президента Александра Вучича в РФ, сообщила администрация Вучича.Сербский лидер ранее сообщил, что 24 ноября отправляется с делегацией в Москву, где 25 ноября ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным. В пятницу Вучич принял в Белграде генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева."Собеседники обсудили реализацию Соглашения между правительствами Сербии и РФ о сотрудничестве по строительству Центра высоких технологий и инноваций на территории Республики Сербии для медицинского, научного сельскохозяйственного, промышленного и общественного развития", - сообщила администрация Вучича.В ходе встречи Вучич отметил значение создания этого исследовательского центра для увеличения возможностей Сербии в первую очередь в области медицины, медицинской диагностики и защиты здоровья населения."Центр будет предназначен для развития новых методов помощи при лечении онкологии, пульмонологии, кардиологии, гематологии, неврологии, эндокринологии, и в других областях медицины", - цитирует администрация сербского лидера.Подчеркивается, что осуществление этого проекта будет реализовано после подписания двух договоров в ходе визита Вучича в Россию.

https://ria.ru/20211029/rosatom-1756814401.html

сербия

россия

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр вучич, сербия, россия