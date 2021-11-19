https://ria.ru/20211119/vuchich-1759805987.html
Вучич обсудил с "Росатомом" создание Центра инновационных технологий
Вучич обсудил с "Росатомом" создание Центра инновационных технологий - РИА Новости, 19.11.2021
Вучич обсудил с "Росатомом" создание Центра инновационных технологий
Документы о создании в Сербии совместно с Росатомом Центра инновационных технологий, прежде всего в области медицины, планируется подписать в ходе предстоящего... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:39
2021-11-19T14:39
2021-11-19T14:39
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
александр вучич
сербия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c9f867d3745a69e9a4f8672eb02d3123.jpg
БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Документы о создании в Сербии совместно с Росатомом Центра инновационных технологий, прежде всего в области медицины, планируется подписать в ходе предстоящего визита сербского президента Александра Вучича в РФ, сообщила администрация Вучича.Сербский лидер ранее сообщил, что 24 ноября отправляется с делегацией в Москву, где 25 ноября ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным. В пятницу Вучич принял в Белграде генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева."Собеседники обсудили реализацию Соглашения между правительствами Сербии и РФ о сотрудничестве по строительству Центра высоких технологий и инноваций на территории Республики Сербии для медицинского, научного сельскохозяйственного, промышленного и общественного развития", - сообщила администрация Вучича.В ходе встречи Вучич отметил значение создания этого исследовательского центра для увеличения возможностей Сербии в первую очередь в области медицины, медицинской диагностики и защиты здоровья населения."Центр будет предназначен для развития новых методов помощи при лечении онкологии, пульмонологии, кардиологии, гематологии, неврологии, эндокринологии, и в других областях медицины", - цитирует администрация сербского лидера.Подчеркивается, что осуществление этого проекта будет реализовано после подписания двух договоров в ходе визита Вучича в Россию.
https://ria.ru/20211029/rosatom-1756814401.html
сербия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ef98e268a4fb738b1defe53dd7a89144.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр вучич, сербия, россия
Вучич обсудил с "Росатомом" создание Центра инновационных технологий
Президент Сербии Вучич обсудил с "Росатомом" создание Центра инновационных технологий
БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости.
Документы о создании в Сербии
совместно с Росатомом
Центра инновационных технологий, прежде всего в области медицины, планируется подписать в ходе предстоящего визита сербского президента Александра Вучича
в РФ, сообщила администрация Вучича.
Сербский лидер ранее сообщил, что 24 ноября отправляется с делегацией в Москву
, где 25 ноября ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным
. В пятницу Вучич принял в Белграде
генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.
"Собеседники обсудили реализацию Соглашения между правительствами Сербии и РФ о сотрудничестве по строительству Центра высоких технологий и инноваций на территории Республики Сербии для медицинского, научного сельскохозяйственного, промышленного и общественного развития", - сообщила администрация Вучича.
В ходе встречи Вучич отметил значение создания этого исследовательского центра для увеличения возможностей Сербии в первую очередь в области медицины, медицинской диагностики и защиты здоровья населения.
"Центр будет предназначен для развития новых методов помощи при лечении онкологии, пульмонологии, кардиологии, гематологии, неврологии, эндокринологии, и в других областях медицины", - цитирует администрация сербского лидера.
Подчеркивается, что осуществление этого проекта будет реализовано после подписания двух договоров в ходе визита Вучича в Россию
.