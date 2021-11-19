https://ria.ru/20211119/volgograd-1759814786.html

В Волгограде неизвестные ворвались в здание Роспотребнадзора

В Волгограде неизвестные ворвались в здание Роспотребнадзора - РИА Новости, 19.11.2021

В Волгограде неизвестные ворвались в здание Роспотребнадзора

Неизвестные ворвались в кабинет главы Роспотребнадзора по Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:37

2021-11-19T14:37

2021-11-19T17:35

происшествия

волгоградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестные ворвались в кабинет главы Роспотребнадзора по Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Группа граждан пришла в Роспотребнадзор. Минуя турникет и охрану, они пошли в кабинет к (главе Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге. — Прим. ред.) Зубаревой <…>, нарушив нормальную работу управления", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что охранник нажала "тревожную кнопку", однако сотрудники Росгвардии нарушителей уже не застали. Их личности устанавливаются.По словам сотрудника местного Роспотребнадзора, сейчас ведомство работает в штатном режиме.Как сообщили местные СМИ, группа людей, которые в пятницу пришли в управление, выступают против использования QR-кодов.В интернете позднее появилось видео, снятое нарушителями. На кадрах они заходят в приемную и заявляют женщине за столом, чтобы она пригласила сотрудников ведомства, у которых будут "проверять <...> паспорта и QR-коды". Они также заглядывают в кабинеты, чтобы найти тех, кто находится на работе без маски.С 12 октября в Волгоградской области ввели режим самоизоляции для непривитых пенсионеров, а с 18 октября попасть в спортзалы, салоны красоты, кинотеатры, а также очно получить услуги МФЦ могут только вакцинированные от COVID-19 или недавно переболевшие коронавирусом жители региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/erevan-1746515951.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/sad-1745065865.html

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)