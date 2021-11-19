https://ria.ru/20211119/valyuta-1759728629.html

Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты

Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты - РИА Новости, 19.11.2021

Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты

Покупка валюты с целью сохранить сбережения выгодна всегда, рассказал агентству "Прайм" начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T01:15

2021-11-19T01:15

2021-11-19T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

доллар

сша

россия

бкс мир инвестиций

сергей кучин

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Покупка валюты с целью сохранить сбережения выгодна всегда, рассказал агентству "Прайм" начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин.По мнению аналитика, разумно вкладывать купленные доллары или евро в американские ценные бумаги либо акции европейских компаний. При этом Кучин не советует сейчас покупать валюту в спекулятивных целях из-за непредсказуемости в поведении центральных банков в период турбулентности.Собеседник агентства также напомнил инвесторам, которые держат кэш в рублях, долларах или евро, о потерях из-за инфляции. Он отметил усиление спроса на традиционные защитные инструменты (доллар США, швейцарский франк, йену, золото) из-за роста наличности в инвестиционных портфелях.

https://ria.ru/20211117/valyuta-1759384872.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, сша, россия, бкс мир инвестиций, сергей кучин