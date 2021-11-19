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Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты - РИА Новости, 19.11.2021
Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
Покупка валюты с целью сохранить сбережения выгодна всегда, рассказал агентству "Прайм" начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T01:15
2021-11-19T01:15
2021-11-19T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
сша
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бкс мир инвестиций
сергей кучин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Покупка валюты с целью сохранить сбережения выгодна всегда, рассказал агентству "Прайм" начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин.По мнению аналитика, разумно вкладывать купленные доллары или евро в американские ценные бумаги либо акции европейских компаний. При этом Кучин не советует сейчас покупать валюту в спекулятивных целях из-за непредсказуемости в поведении центральных банков в период турбулентности.Собеседник агентства также напомнил инвесторам, которые держат кэш в рублях, долларах или евро, о потерях из-за инфляции. Он отметил усиление спроса на традиционные защитные инструменты (доллар США, швейцарский франк, йену, золото) из-за роста наличности в инвестиционных портфелях.
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экономика, рубль, доллар, сша, россия, бкс мир инвестиций, сергей кучин
Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
Аналитик Кучин: лучше всего валюту покупать ежемесячно для диверсификации сбережений