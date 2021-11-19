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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211119/valyuta-1759728629.html
Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты - РИА Новости, 19.11.2021
Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
Покупка валюты с целью сохранить сбережения выгодна всегда, рассказал агентству "Прайм" начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T01:15
2021-11-19T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
сша
россия
бкс мир инвестиций
сергей кучин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Покупка валюты с целью сохранить сбережения выгодна всегда, рассказал агентству "Прайм" начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин.По мнению аналитика, разумно вкладывать купленные доллары или евро в американские ценные бумаги либо акции европейских компаний. При этом Кучин не советует сейчас покупать валюту в спекулятивных целях из-за непредсказуемости в поведении центральных банков в период турбулентности.Собеседник агентства также напомнил инвесторам, которые держат кэш в рублях, долларах или евро, о потерях из-за инфляции. Он отметил усиление спроса на традиционные защитные инструменты (доллар США, швейцарский франк, йену, золото) из-за роста наличности в инвестиционных портфелях.
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экономика, рубль, доллар, сша, россия, бкс мир инвестиций, сергей кучин
01:15 19.11.2021
 
Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты

Аналитик Кучин: лучше всего валюту покупать ежемесячно для диверсификации сбережений

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Покупка валюты с целью сохранить сбережения выгодна всегда, рассказал агентству "Прайм" начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин.
"Золотое время" для покупки валюты с целью диверсифицировать свои сбережения — всегда. Никто не знает, где "дно или потолок" у курса валюты, поэтому правильнее покупать ее каждый месяц на часть сбережений", — подчеркнул он.
По мнению аналитика, разумно вкладывать купленные доллары или евро в американские ценные бумаги либо акции европейских компаний. При этом Кучин не советует сейчас покупать валюту в спекулятивных целях из-за непредсказуемости в поведении центральных банков в период турбулентности.
Собеседник агентства также напомнил инвесторам, которые держат кэш в рублях, долларах или евро, о потерях из-за инфляции. Он отметил усиление спроса на традиционные защитные инструменты (доллар США, швейцарский франк, йену, золото) из-за роста наличности в инвестиционных портфелях.
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Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларСШАРоссияБКС Мир инвестицийСергей Кучин
 
 
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