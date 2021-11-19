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В Кремле не ответили на вопрос о сертификации COVID-вакцин для детей
В Кремле не ответили на вопрос о сертификации COVID-вакцин для детей - РИА Новости, 19.11.2021
В Кремле не ответили на вопрос о сертификации COVID-вакцин для детей
Кремль не занимается сертификацией вакцин от коронавируса для детей, поэтому не комментирует вопрос о перспективах прививок для несовершеннолетних, заявил... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:16
2021-11-19T13:16
2021-11-19T13:16
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Кремль не занимается сертификацией вакцин от коронавируса для детей, поэтому не комментирует вопрос о перспективах прививок для несовершеннолетних, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не вопрос для Кремля, мы же не занимаемся сертификацией вакцин, ни детских, ни взрослых, никаких. Это не Кремль нужно спрашивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какую перспективу вакцинации детей от коронавируса видят в Кремле, есть ли какие-то сроки.Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве госпитализируется от 25 до 30 детей в день с COVID из-за агрессивного штамма, и количество заболевших детей существенно возросло. По ее словам, уже 700 детей прошли необходимые исследования для введения вакцины от коронавируса, из них 400 введен первый компонент.
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В Кремле не ответили на вопрос о сертификации COVID-вакцин для детей
Песков: Кремль не занимается сертификацией вакцин от COVID-19, это не нас нужно спрашивать