https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759897567.html

В Санкт-Петербурге обновили рекорд вакцинации

В Санкт-Петербурге обновили рекорд вакцинации - РИА Новости, 19.11.2021

В Санкт-Петербурге обновили рекорд вакцинации

Более 36,2 тысячи жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса в четверг, установив рекорд с начала массовой вакцинации, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T20:21

2021-11-19T20:21

2021-11-19T20:21

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

чайковский

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Более 36,2 тысячи жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса в четверг, установив рекорд с начала массовой вакцинации, сообщает городской комитет по здравоохранению."Новый рекорд по вакцинации: за четверг первым компонентом вакцины привито 19 810 человек. Всего выполнено 36 229 инъекций. Санкт-Петербург сейчас находится на 20-м месте по доле вакцинированных среди всех регионов РФ", - сообщает комитет в своем Telegram-канале.Предыдущий рекорд вакцинации был установлен в среду, когда прививки от коронавируса сделали 35,9 тысячи человек.В настоящее время количество мобильных пунктов вакцинации в городе увеличилось до 50. Так, в четверг открылся мобильный пункт вакцинации на улице Чайковского, 27, который принимает преимущественно горожан старше 60 лет.

санкт-петербург

чайковский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, чайковский, здоровье - общество