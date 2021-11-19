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В Санкт-Петербурге обновили рекорд вакцинации
В Санкт-Петербурге обновили рекорд вакцинации - РИА Новости, 19.11.2021
В Санкт-Петербурге обновили рекорд вакцинации
Более 36,2 тысячи жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса в четверг, установив рекорд с начала массовой вакцинации, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T20:21
2021-11-19T20:21
2021-11-19T20:21
распространение коронавируса
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санкт-петербург
чайковский
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Более 36,2 тысячи жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса в четверг, установив рекорд с начала массовой вакцинации, сообщает городской комитет по здравоохранению."Новый рекорд по вакцинации: за четверг первым компонентом вакцины привито 19 810 человек. Всего выполнено 36 229 инъекций. Санкт-Петербург сейчас находится на 20-м месте по доле вакцинированных среди всех регионов РФ", - сообщает комитет в своем Telegram-канале.Предыдущий рекорд вакцинации был установлен в среду, когда прививки от коронавируса сделали 35,9 тысячи человек.В настоящее время количество мобильных пунктов вакцинации в городе увеличилось до 50. Так, в четверг открылся мобильный пункт вакцинации на улице Чайковского, 27, который принимает преимущественно горожан старше 60 лет.
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общество, санкт-петербург, чайковский, здоровье - общество
В Санкт-Петербурге обновили рекорд вакцинации
В Петербурге обновили рекорд вакцинации, где 19 ноября привились 36,2 тысячи жителей