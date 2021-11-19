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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759814516.html
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 66 миллиона раз
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 66 миллиона раз - РИА Новости, 19.11.2021
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 66 миллиона раз
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 66 400 393 раза, полностью – 58 713 240 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:36
2021-11-19T14:36
распространение коронавируса
общество
вакцинация
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 66 400 393 раза, полностью – 58 713 240 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла – 58 713 240 раз", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20211119/immunitet-1759813157.html
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общество, вакцинация, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:36 19.11.2021
 
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 66 миллиона раз

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом в России провели 66 400 393 раза

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 66 400 393 раза, полностью – 58 713 240 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла – 58 713 240 раз", - говорится в сообщении.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 14:31Распространение коронавируса
Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50 процентов
 
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