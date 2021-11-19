https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759814516.html

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 66 миллиона раз

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 66 миллиона раз - РИА Новости, 19.11.2021

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 66 миллиона раз

Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 66 400 393 раза, полностью – 58 713 240 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:36

2021-11-19T14:36

2021-11-19T14:36

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общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 66 400 393 раза, полностью – 58 713 240 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла – 58 713 240 раз", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20211119/immunitet-1759813157.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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