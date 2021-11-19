https://ria.ru/20211119/vaktsina-1759775714.html

В Минздраве заявили о важности регистрации вакцины от COVID-19 для детей

В Минздраве заявили о важности регистрации вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 19.11.2021

В Минздраве заявили о важности регистрации вакцины от COVID-19 для детей

Регистрация отечественной вакцины для детей от новой коронавирусной инфекции сделает важный вклад в защиту здоровья детей, заявил замминистра здравоохранения РФ РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:57

2021-11-19T11:57

2021-11-19T11:57

распространение коронавируса

общество

михаил мурашко

олег салагай

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115621_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_3e417c509a71668f6714c440c95a5647.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Регистрация отечественной вакцины для детей от новой коронавирусной инфекции сделает важный вклад в защиту здоровья детей, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.Он отметил, что с 2012 года смертность детей в России сократилась на 46%, что обусловлено снижением младенческой смертности до абсолютного минимума в истории страны. По словам замминистра, заболеваемость в возрасте до 14 лет по сравнению с 2019 годом сократилась на 12,2%, для подростков этот показатель составил 8%."Безусловно, важный вклад в защиту здоровья детей сделает регистрация отечественной вакцины для детей от новой коронавирусной инфекции. Кроме того, должен отметить, что результаты вакцинации детского населения доказывают в целом целесообразность иммунопрофилактики, поскольку мы видим существенное снижение заболеваемости, так называемыми, вакциноуправляемыми инфекциями", - сказал Салагай, выступая на "III Всероссийской конференции по вопросам реализации Десятилетия детства".Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что показатели младенческой смертности в 2020 году снизились до минимальных цифр за всю историю страны.

https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759773182.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мурашко, олег салагай, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, сертификат о вакцинации