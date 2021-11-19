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В Минздраве заявили о важности регистрации вакцины от COVID-19 для детей
В Минздраве заявили о важности регистрации вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 19.11.2021
В Минздраве заявили о важности регистрации вакцины от COVID-19 для детей
Регистрация отечественной вакцины для детей от новой коронавирусной инфекции сделает важный вклад в защиту здоровья детей, заявил замминистра здравоохранения РФ РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:57
2021-11-19T11:57
2021-11-19T11:57
распространение коронавируса
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олег салагай
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Регистрация отечественной вакцины для детей от новой коронавирусной инфекции сделает важный вклад в защиту здоровья детей, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.Он отметил, что с 2012 года смертность детей в России сократилась на 46%, что обусловлено снижением младенческой смертности до абсолютного минимума в истории страны. По словам замминистра, заболеваемость в возрасте до 14 лет по сравнению с 2019 годом сократилась на 12,2%, для подростков этот показатель составил 8%."Безусловно, важный вклад в защиту здоровья детей сделает регистрация отечественной вакцины для детей от новой коронавирусной инфекции. Кроме того, должен отметить, что результаты вакцинации детского населения доказывают в целом целесообразность иммунопрофилактики, поскольку мы видим существенное снижение заболеваемости, так называемыми, вакциноуправляемыми инфекциями", - сказал Салагай, выступая на "III Всероссийской конференции по вопросам реализации Десятилетия детства".Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что показатели младенческой смертности в 2020 году снизились до минимальных цифр за всю историю страны.
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В Минздраве заявили о важности регистрации вакцины от COVID-19 для детей
В Минздраве заявили, что регистрация вакцины от COVID-19 для детей защитит их здоровье