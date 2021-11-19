Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/ukraina-1759909998.html
Глава Минобороны Украины оценил перспективы вступления страны в НАТО
Глава Минобороны Украины оценил перспективы вступления страны в НАТО - РИА Новости, 19.11.2021
Глава Минобороны Украины оценил перспективы вступления страны в НАТО
Принятие Украины в состав НАТО не находится в повестке дня самого Альянса, однако Киев должен быть готов к вступлению, заявил министр обороны страны Алексей... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:24
2021-11-19T22:24
в мире
украина
киев
вашингтон (город)
нато
верховная рада украины
алексей резников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757703192_0:92:3313:1956_1920x0_80_0_0_14d1b0585b9a6369acd44e7f8fbdd180.jpg
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Принятие Украины в состав НАТО не находится в повестке дня самого Альянса, однако Киев должен быть готов к вступлению, заявил министр обороны страны Алексей Резников во время визита в Вашингтон.Украинская делегация во главе с Резниковым находится с визитом в Вашингтоне 18-19 ноября."Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях конституции, что нашей целью является вступление в НАТО… Не только ради безопасности. НАТО не является военным союзом, это вопросы развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов. Поэтому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято", - приводит слова Резникова агентство "РБК-Украина".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20211119/protivodeystvie-1759901871.html
украина
киев
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757703192_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_ad54471849d831bf5c5b31eade16f222.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, вашингтон (город), нато, верховная рада украины, алексей резников
22:24 19.11.2021
 
Глава Минобороны Украины оценил перспективы вступления страны в НАТО

Глава Минобороны Украины Резников: принятие страны в НАТО не стоит на повестке

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Принятие Украины в состав НАТО не находится в повестке дня самого Альянса, однако Киев должен быть готов к вступлению, заявил министр обороны страны Алексей Резников во время визита в Вашингтон.
Украинская делегация во главе с Резниковым находится с визитом в Вашингтоне 18-19 ноября.
"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях конституции, что нашей целью является вступление в НАТО… Не только ради безопасности. НАТО не является военным союзом, это вопросы развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов. Поэтому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято", - приводит слова Резникова агентство "РБК-Украина".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
20:58
Глава Минобороны Украины обсудил с Нуланд "противодействие" с Россией
 
В миреУкраинаКиевВашингтон (город)НАТОВерховная Рада УкраиныАлексей Резников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна COVID-19
04:03На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимы
03:52Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
Лента новостейМолния
В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна COVID-19На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимыГлава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дожде