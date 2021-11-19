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Глава Минобороны Украины оценил перспективы вступления страны в НАТО
Глава Минобороны Украины оценил перспективы вступления страны в НАТО - РИА Новости, 19.11.2021
Глава Минобороны Украины оценил перспективы вступления страны в НАТО
Принятие Украины в состав НАТО не находится в повестке дня самого Альянса, однако Киев должен быть готов к вступлению, заявил министр обороны страны Алексей... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:24
2021-11-19T22:24
2021-11-19T22:24
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нато
верховная рада украины
алексей резников
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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Принятие Украины в состав НАТО не находится в повестке дня самого Альянса, однако Киев должен быть готов к вступлению, заявил министр обороны страны Алексей Резников во время визита в Вашингтон.Украинская делегация во главе с Резниковым находится с визитом в Вашингтоне 18-19 ноября."Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях конституции, что нашей целью является вступление в НАТО… Не только ради безопасности. НАТО не является военным союзом, это вопросы развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов. Поэтому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято", - приводит слова Резникова агентство "РБК-Украина".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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в мире, украина, киев, вашингтон (город), нато, верховная рада украины, алексей резников
Глава Минобороны Украины оценил перспективы вступления страны в НАТО
Глава Минобороны Украины Резников: принятие страны в НАТО не стоит на повестке