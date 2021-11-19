https://ria.ru/20211119/ukraina-1759862030.html
Суд в Киеве признал решение о запрете вещания RTVI на Украине незаконным
Суд в Киеве признал решение о запрете вещания RTVI на Украине незаконным - РИА Новости, 19.11.2021
Суд в Киеве признал решение о запрете вещания RTVI на Украине незаконным
Суд в Киеве удовлетворил апелляцию русскоязычного телеканала RTVI и признал незаконным запрет его вещания на Украине, сообщили РИА Новости представители ТВ. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:28
2021-11-19T17:28
2021-11-19T19:55
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Суд в Киеве удовлетворил апелляцию русскоязычного телеканала RTVI и признал незаконным запрет его вещания на Украине, сообщили РИА Новости представители ТВ.Суд постановил, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания "был не вправе" принимать такое решение и "превысил свои полномочия", признав в марте прошлого года содержание программ не соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ЕКТТ)."В момент прекращения нашего вещания мы заявляли, что не согласны с таким решением, считаем его необоснованным и лишающим украинскую аудиторию права на свободный выбор. Мы рады, что сегодня наше мнение разделил апелляционный суд", — сказала управляющий директор телеканала Ольга Пивень.По ее словам, это знаковый вердикт не только для RTVI, но и для других иностранных вещателей, работающих на Украине по европейской лицензии.С 2014 года по решению украинского Нацсовета была ограничена ретрансляция эфиров десятков зарубежных телеканалов, среди которых — ТНТ, "Охота и рыбалка", "Россия 1", "Первый канал. Всемирная сеть", "Беларусь 24", "Россия 24", "РТР-Планета", НТВ и другие.Вещание RTVI запретили в сентябре 2018-го — сначала на полгода. Нацсовет объяснил такую меру "систематическим нарушением норм украинского законодательства". В частности, телеканал обвинили в пропаганде войны и призывах к нарушению территориальной целостности Украины, а также показе фильмов, которые "популяризировали и пропагандировали органы власти государства-агрессора и создавали его позитивный образ".В марте 2019 года Нацсовет продлил ограничение до 7 марта 2020-го. Как указали в ведомстве, эфир изучали на протяжении трех недель и установили, что телеканал якобы продолжил нарушать украинское законодательство.После этого Нацсовет решил исключить RTVI из списка разрешенных к вещанию телеканалов уже бессрочно.
https://ria.ru/20200306/1568265923.html
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в мире, украина, киев, нтв (телеканал), первый канал. всемирная сеть
17:28 19.11.2021 (обновлено: 19:55 19.11.2021)
Суд в Киеве признал решение о запрете вещания RTVI на Украине незаконным
Русскоязычный канал RTVI выиграл апелляцию в суде Киева на запрет вещания на Украине
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Суд в Киеве
удовлетворил апелляцию русскоязычного телеканала RTVI и признал незаконным запрет его вещания на Украине, сообщили РИА Новости представители ТВ.
Суд постановил, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания "был не вправе" принимать такое решение и "превысил свои полномочия", признав в марте прошлого года содержание программ не соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ЕКТТ).
"В момент прекращения нашего вещания мы заявляли, что не согласны с таким решением, считаем его необоснованным и лишающим украинскую аудиторию права на свободный выбор. Мы рады, что сегодня наше мнение разделил апелляционный суд", — сказала управляющий директор телеканала Ольга Пивень.
По ее словам, это знаковый вердикт не только для RTVI, но и для других иностранных вещателей, работающих на Украине по европейской лицензии.
С 2014 года по решению украинского Нацсовета была ограничена ретрансляция эфиров десятков зарубежных телеканалов, среди которых — ТНТ, "Охота и рыбалка", "Россия 1", "Первый канал. Всемирная сеть
", "Беларусь 24", "Россия 24", "РТР-Планета", НТВ
и другие.
Вещание RTVI запретили в сентябре 2018-го — сначала на полгода. Нацсовет объяснил такую меру "систематическим нарушением норм украинского законодательства". В частности, телеканал обвинили в пропаганде войны и призывах к нарушению территориальной целостности Украины, а также показе фильмов, которые "популяризировали и пропагандировали органы власти государства-агрессора и создавали его позитивный образ".
В марте 2019 года Нацсовет продлил ограничение до 7 марта 2020-го. Как указали в ведомстве, эфир изучали на протяжении трех недель и установили, что телеканал якобы продолжил нарушать украинское законодательство.
После этого Нацсовет решил исключить RTVI из списка разрешенных к вещанию телеканалов уже бессрочно.